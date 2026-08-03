El Hierro pone en marcha un nuevo servicio de extracción de miel

La iniciativa comenzará el 1 de agosto en la Casa de la Apicultura y busca mejorar la calidad del producto y facilitar el cumplimiento de la normativa sanitaria

El Cabildo de El Hierro pondrá en marcha a partir del 1 de agosto un nuevo servicio de extracción de miel en la Casa de la Apicultura, ubicada en el Polígono Industrial de El Majano. La iniciativa pretende facilitar el trabajo a las explotaciones apícolas de la isla, mejorar la calidad del producto y favorecer el cumplimiento de la normativa sanitaria y la trazabilidad.

Imagen de archivo. Cabildo de El Hierro

El Área de Medio Rural y Marino impulsa este servicio como complemento al Servicio de Asistencia Técnica y Formativa para el Sector de la Apicultura en El Hierro. La iniciativa se dirige tanto a explotaciones de autoconsumo como profesionales y permitirá realizar la extracción de la miel en unas instalaciones acondicionadas específicamente para esta actividad. La planta ha sido mejorada y reformada recientemente para adaptarse a la normativa vigente.

Extracción a cargo de personal especializado

Personal con formación específica contratado por Mercahierro SAU realizará todo el proceso de extracción con el objetivo de garantizar el procedimiento adecuado y preservar el producto.

Esta medida asegurará las correctas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, además de contribuir a obtener una miel de mayor calidad, tanto si su destino es el autoconsumo como la comercialización.

Apoyo al cumplimiento de la normativa

El nuevo servicio también facilitará a los apicultores los sistemas de control necesarios para cumplir los requisitos de la normativa sobre seguridad alimentaria.

Además, los productores que deseen comercializar su miel podrán disponer de la certificación de la trazabilidad y del cumplimiento de toda la normativa, gracias a este servicio.

Solicitudes hasta finales de septiembre

Con esta iniciativa, el Cabildo busca reducir la carga de trabajo que supone el proceso de extracción para las explotaciones apícolas y poner a su disposición una infraestructura especializada que permita ofrecer un producto de la máxima calidad a quienes deseen comercializarlo.

Las personas titulares de explotaciones apícolas podrán solicitar este servicio en las oficinas de Medio Rural y Marino del Cabildo de El Hierro desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre.