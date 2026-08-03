InicioEl Tiempo

El Tiempo en Canarias | Sigue el intenso calor

El Tiempo RTVC
Añade a RTVC en Google

*Toda la información del tiempo en Canarias

Este martes seguirá el intenso calor. Aunque bajarán algo las temperaturas quedarán máximas entre 34 – 40ºC

Sigue el intenso calor en las islas. Según la previsión del tiempo en Canarias, este martes seguirán las máximas entre los 34 y 40 grados, incluso superiores. Las temperaturas más elevadas se concentrarán en el Sur de Gran Canaria y en el Oeste de La Palma.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 3 de agoto de 2026"
Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 3 de agosto de 2026 / RTVC

En cuento al cielo, estará despejado pero continuará la calima. Habrá viento del Nordeste moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en Gran Canaria, La Gomera y la zona de El Paso. Y en el mar, marejadilla en las costas protegidas del Sur, marejada a fuerte marejada en el resto, y mar combinada del Nordeste de 1 a 2 metros de altura.

La previsión del tiempo isla por isla:

EL HIERRO:Seguirá el calor, máximas entre 34 y 38 grados. Y viento alisio moderado a fuerte.

LA PALMA: Tiempo soleado salvo alguna nube baja matinal y calima. A destacar el viento alisio racheado en la zona de El Paso.

LA GOMERA: Alisio racheado en el Noroeste y la costa Este, incluida la capital, con rachas locales de más de 80km/h. Pese al viento seguirá el calor, máximas entre 32 y 36 grados.

TENERIFE: Aunque bajarán las temperaturas, especialmente en Anaga, seguirá el calor. En medianías del Este, Sur y Oeste se volverán a registrar valores de más de 37 o 38 grados.

GRAN CANARIA: Otra jornada con temperaturas sofocantes. Por sexto día consecutivo se podrán alcanzar y superar los 40 grados en puntos del Sur.

FUERTEVENTURA: Sol y presencia de calima, quizá alguna nube baja por el Norte de Jandía a primeras y últimas horas. Bajarán las temperaturas diurnas pero seguirá el calor, con viento del Nordeste racheado.

LANZAROTE: Cielos despejados con presencia de calima, y algunas nubes bajas en puntos del Norte, especialmente al final de la tarde.

LA GRACIOSA: Se alternarán las nubes y los claros, numerosas horas de sol. Las temperaturas seguirán siendo cálidas, máxima 30ºC, y viento del Nordeste moderado.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Hierro incrementará un 15 % la producción de agua desalada

Tasarte vuelve a situarse como el punto más caluroso de España con 43,8 grados

El Hierro pone en marcha un nuevo servicio de extracción de miel

41 propuestas para elegir el cartel del Carnaval de Santa Cruz 2027

Santa Cruz activa este martes una nueva venta de los Bonos Consumo

El Gobierno ceutí eleva a 88 la cifra de personas localizadas muertas cerca del espigón fronterizo

NOTICIAS RELACIONADAS