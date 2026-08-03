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Este martes seguirá el intenso calor. Aunque bajarán algo las temperaturas quedarán máximas entre 34 – 40ºC

Sigue el intenso calor en las islas. Según la previsión del tiempo en Canarias, este martes seguirán las máximas entre los 34 y 40 grados, incluso superiores. Las temperaturas más elevadas se concentrarán en el Sur de Gran Canaria y en el Oeste de La Palma.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 3 de agosto de 2026 / RTVC

En cuento al cielo, estará despejado pero continuará la calima. Habrá viento del Nordeste moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en Gran Canaria, La Gomera y la zona de El Paso. Y en el mar, marejadilla en las costas protegidas del Sur, marejada a fuerte marejada en el resto, y mar combinada del Nordeste de 1 a 2 metros de altura.

La previsión del tiempo isla por isla:

EL HIERRO:Seguirá el calor, máximas entre 34 y 38 grados. Y viento alisio moderado a fuerte.

LA PALMA: Tiempo soleado salvo alguna nube baja matinal y calima. A destacar el viento alisio racheado en la zona de El Paso.

LA GOMERA: Alisio racheado en el Noroeste y la costa Este, incluida la capital, con rachas locales de más de 80km/h. Pese al viento seguirá el calor, máximas entre 32 y 36 grados.

TENERIFE: Aunque bajarán las temperaturas, especialmente en Anaga, seguirá el calor. En medianías del Este, Sur y Oeste se volverán a registrar valores de más de 37 o 38 grados.

GRAN CANARIA: Otra jornada con temperaturas sofocantes. Por sexto día consecutivo se podrán alcanzar y superar los 40 grados en puntos del Sur.

FUERTEVENTURA: Sol y presencia de calima, quizá alguna nube baja por el Norte de Jandía a primeras y últimas horas. Bajarán las temperaturas diurnas pero seguirá el calor, con viento del Nordeste racheado.

LANZAROTE: Cielos despejados con presencia de calima, y algunas nubes bajas en puntos del Norte, especialmente al final de la tarde.

LA GRACIOSA: Se alternarán las nubes y los claros, numerosas horas de sol. Las temperaturas seguirán siendo cálidas, máxima 30ºC, y viento del Nordeste moderado.