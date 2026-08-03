El barrio de La Aldea de San Nicolás registró la temperatura más alta del país durante este lunes en otra jornada marcada por el intenso calor en Gran Canaria

El barrio de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), registró este lunes la temperatura más alta de toda España, al alcanzar 43,8 grados a las 15:10 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tasarte, Gran Canaria, en una imagen de archivo

Las tres temperaturas máximas del país se localizaron en estaciones de la Aemet situadas en Gran Canaria. Tras Tasarte, Lomo de Pedro Alfonso, en las medianías de San Bartolomé de Tirajana, alcanzó 42,2 grados, mientras que Agüimes registró 41,2 grados poco antes de las 15:00 horas.

Gran Canaria, bajo aviso rojo por calor

Gran Canaria vivió otra jornada de intenso calor, con las vertientes sur, este y oeste, además de la zona de cumbres, bajo aviso rojo de la Aemet por temperaturas que localmente podían superar los 40 grados, una previsión que finalmente se cumplió.

Tasarte ya había ocupado este domingo el primer puesto entre los puntos más calurosos del país, al registrar 44,4 grados de máxima, aunque este lunes no alcanzó esa marca.

También se acercaron a los 40 grados Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana, con 39 grados, mientras que el Llano de Los Loros, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), alcanzó 38,5 grados a las 13:50 horas.

Continúan las noches tropicales

Salvo Izaña, en Tenerife, y Teror, en Gran Canaria, ninguna de las estaciones de la Aemet en el archipiélago registró temperaturas mínimas por debajo de los 20 grados, lo que dio lugar a una nueva noche tropical en Canarias.

La Aemet mantendrá este martes los avisos de nivel naranja en las vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria. Además, activará ese mismo nivel de aviso en la vertiente oeste y las cumbres de La Palma, donde se esperan temperaturas máximas superiores a los 37 grados durante la jornada.