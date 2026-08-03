Las obras del viaducto de Guiniguada colapsan la Avenida Marítima

Las retenciones de tráfico alcanzan los seis kilómetros de longitud este lunes, los conductores buscan vías alternativas ante el aumento del tiempo de trayecto

Este lunes, los conductores sufren importantes retenciones en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El motivo principal radica en las obras de impermeabilización del viaducto de Guiniguada. Por consiguiente, el tráfico avanza muy lento y genera mucha frustración.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Actualmente, acceder a la capital grancanaria resulta bastante complicado. Además, nos encontramos en pleno verano con múltiples desplazamientos diarios. En consecuencia, las colas superan los seis kilómetros en la vía principal.

El malestar de los conductores

Los usuarios del transporte público notan un gran impacto. Una mujer relata su estresante experiencia durante esta misma mañana. De hecho, ella bajó de la guagua para llegar al trabajo.

Asimismo, la usuaria explica su notable retraso con todo detalle. Tardó unos veinticinco minutos desde San Telmo hasta su destino final. Por lo tanto, el coche particular no es la opción más rápida.

Mientras tanto, otros conductores expresan su enorme agobio al volante. Por el contrario, algunos usuarios de motos logran esquivar este gran atasco. Los vehículos de cuatro ruedas sufren esperas de hasta una hora.

Previsiones de las autoridades

Algunas personas afrontan esta desesperante situación con humor. Sin embargo, las autoridades pertinentes ya preveían estas grandes retenciones. El plan de trabajo inicial contemplaba perfectamente este escenario actual.

En este sentido, Augusto Hidalgo explicó la compleja situación del tráfico. El consejero de Obras Públicas del Cabildo confirmó estas previsiones oficiales, sabían que la presión vial afectaría directamente a la Avenida Marítima.

Finalmente, las complicaciones de tráfico aumentarán durante los próximos días. Esta fase de obras durará hasta el día quince en sentido norte. Después, los técnicos evaluarán el comportamiento del tráfico en sentido sur.