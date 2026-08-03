La Piscina Municipal Cubierta de Candelaria, cada vez más cerca

Las obras de construcción de la futura Piscina Municipal Cubierta de Candelaria avanzan tras iniciarse hace unas semanas

Las obras en la parcela situada en la Rambla de Los Menceyes, junto al pabellón del CEIP Punta Larga, cuenta con un presupuesto de 8.588.885 euros, más 601.221,95 euros correspondientes al IGIC, y un plazo de ejecución de 24 meses.

En esta primera fase se están ejecutando los movimientos de tierras, que continuarán hasta alcanzar la cota de cimentación del edificio.

Posteriormente se iniciarán los trabajos de cimentación y contención del perímetro de la parcela, para dar paso a la estructura principal, realizada en hormigón armado. La fase concluirá con la ejecución de la cubierta, formada por grandes vigas de madera laminada.

Según la planificación prevista, estos trabajos estructurales estarán completados durante los seis primeros meses de la obra.

La alcaldesa de Candelaria, María Brito, explica que «la Piscina Municipal Cubierta es una infraestructura muy demandada por nuestros vecinos y vecinas. Supone un paso más en la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida en el municipio».

La obra tiene lugar en la parcela situada en la Rambla de Los Menceyes, junto al pabellón del CEIP Punta Larga. Ayuntamiento de Candelaria

La parcela donde se construye la instalación cuenta con una superficie de 3.210 metros cuadrados y que el complejo dispondrá de dos vasos: uno principal de 25 x 12,50 metros y otro de 10,25 x 12,50 metros, destinados tanto a la práctica deportiva como a la enseñanza de la natación y a actividades de ocio acuático.

Se incluirán vestuarios, gimnasio, salas para actividades dirigidas y una planta de aparcamientos con capacidad para 63 vehículos, a la que se sumarán plazas de estacionamiento en el. Así como diferentes espacios destinados al desarrollo de actividades adaptadas a distintos perfiles de usuarios.

La Piscina Municipal Cubierta se suma a otros proyectos transformadores que se ejecutan actualmente en la Rambla de Los Menceyes, como el futuro Auditorio Municipal, cuya finalización está prevista para finales de 2027, consolidando este entorno como uno de los principales espacios de referencia para el deporte, la cultura y los servicios públicos del municipio.