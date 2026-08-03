Canarias convoca por primera vez un proceso selectivo exclusivo para personas con discapacidad intelectual

Imagen de archivo examen de oposición en Canarias / RTVC

Primera oposición de manera exclusiva para personas con discapacidad intelectual en Canarias, así lo ha anunciado la Dirección General de La Función Pública del Gobierno de Canarias.

En total, se han convocado 20 plazas de personal Subalterno (Grupo E) de la Administración autonómica, que están reservadas a personas que posean una discapacidad intelectual leve, moderada o límite.

Además, deberán tener reconocido el grado de discapacidad igual o superior al 33%. Así como poseer un certificado de escolaridad o titulación académica equivalente.

Fases de la oposición

Habrá un ejercicio dividido en dos partes que serán obligatorias y de carácter eliminatorio. La primera parte constará de un cuestionario tipo test elaborado en modo de lectura fácil.

La segunda parte consistirá en un supuesto práctico que incluirá las funciones propias de personal subalterno entre las que se incluyen la vigilancia y custodia de edificios, las notificaciones, el traslado de expedientes o las tareas de reprografía.

Solicitudes para la oposición

El plazo para presentar la solicitud estará abierto desde el 1 hasta el 28 de septiembre del año 2026. Dentro de los 20 días hábiles que están previstos en las bases de la convocatoria.