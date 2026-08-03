El encuentro de pretemporada arranca este martes a las 18:30 horas a través de la TDT, Canarias Play, el canal de YouTube de Deportes y rtvc.es

Televisión Canaria retransmitirá el encuentro amistoso entre el CD Tenerife y la UD Tamaraceite este martes 4 de agosto a partir de las 18:30 horas. El choque se disputará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, ubicada en San Cristóbal de La Laguna, y supondrá el sexto ensayo estival para el conjunto dirigido por Álvaro Cervera en su preparación para la nueva temporada en Segunda División.

El equipo blanquiazul afronta esta cita en una buena racha de pretemporada, tras lograr cuatro victorias en cinco partidos frente al CD Tenerife B, Getafe CF y Cádiz CF. Este nuevo compromiso servirá al conjunto de Álvaro Cervera para seguir tomando ritmo de juego ante un rival insular recién ascendido a 2ª RFEF, que también busca ponerse a punto para la competición oficial.

Este encuentro forma parte de las coberturas de los partidos de pretemporada de Televisión Canaria para este verano, fruto del acuerdo alcanzado con la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife. La cadena pública está ofreciendo un total de 14 partidos amistosos de pretemporada entre el 22 de julio y el 15 de agosto, acompañando a los tres equipos representativos de las Islas en sus concentraciones y choques tanto en el Archipiélago como en la Península.

Jugadores del CD Tenerife. Fuente: https://www.clubdeportivotenerife.es/

La retransmisión del choque correrá a cargo de Berto Mata en la narración de las jugadas y de Aarón Darias en los comentarios técnicos. La retransmisión, producida por Vuvuzela, se podrá seguir en directo y en abierto a través de la señal de TDT, la plataforma digital Canarias Play, el canal de YouTube de Deportes (@DeporteTVC) y el portal web oficial www.rtvc.es.