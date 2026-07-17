La cadena emitirá 14 partidos amistosos para acompañar a los tres equipos canarios en su preparación para la nueva temporada

Televisión Canaria ofrecerá en directo un total de 14 encuentros de pretemporada de laUD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife, tras alcanzar un acuerdo con los tres clubes para acercar a la afición su preparación antes del inicio de las competiciones oficiales.

El responsable de Producción Ejecutiva de Deportes de Televisión Canaria, José Antonio Pérez León, adelantó este viernes que «la cobertura comenzará el 22 de julio con los primeros compromisos de la UD Las Palmas y el CD Tenerife y se prolongará hasta el 15 de agosto, acompañando a los tres equipos canarios durante toda su preparación.»

Con esta intensa programación, «Televisión Canaria se convierte una vez más en la casa de nuestros equipos representativos de fútbol», en palabras de la jefa de Deportes de Televisión Canaria, Fátima Febles.

Los espectadores podrán seguir la evolución de los tres equipos canarios a lo largo de toda la pretemporada, con encuentros que se disputarán tanto en las Islas como en la Península frente a rivales nacionales e internacionales.

Calendario de retransmisiones

La cobertura arrancará el miércoles 22 de julio con los estrenos de los dos representantes canarios en LaLiga Hypermotion. La UD Las Palmas abrirá la pretemporada frente al Orlando Pirates sudafricano, a las 18:00 horas, desde el Marbella Football Center. Más tarde, a las 20:00 horas, el CD Tenerife recibirá al Getafe CF en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz.

El calendario continuará el 25 de julio, a las 18:00 horas, con el segundo compromiso de la UD Las Palmas frente al Al-Ittihad saudí, también en Marbella. Un día después, el 26 de julio a las 19:30 horas, el CD Tenerife visitará al CD Marino en Los Cristianos para disputar el Memorial Sebastián Martín Melo.

El 28 de julio, el conjunto amarillo disputará su tercer amistoso en Marbella, con rival y horario aún por confirmar. Al día siguiente, el 29 de julio, llegará el estreno del Costa Adeje Tenerife, representante canario en la Liga F, debutará en pretemporada con un amistoso frente al RCD Espanyol en Puerto del Rosario (Fuerteventura) desde las 18:15 horas de la tarde.

La expedición amarilla cerrará su concentración el 31 de julio, a las 10:00 horas, con un encuentro frente al Neom Sports Club, el nuevo gigante del fútbol en Arabia Saudí. Después del partido, la expedición amarilla regresará a Gran Canaria donde continuará su preparación.

El 1 de agosto, a las 17:30 horas, el Costa Adeje Tenerife jugará su segundo amistoso en la Ciudad Deportiva, donde disputará el «Trofeo San Ginés» frente al Sevilla FC. Justo después, a las 20:00 horas, el CD Tenerife disputará el Trofeo Teide frente al Cádiz CF desde el estadio «Los Cuartos» de La Orotava.

El 4 de agosto, el conjunto blanquiazul recibirá a las 18:30 horas, a la UD Tamaraceite, recién ascendido a 2ª RFEF, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, y el 5 de agosto, a las 18:00 horas, el Costa Adeje Tenerife se enfrentará al Athletic Club durante su concentración en Navarra.

El sábado, 8 de agosto, finaliza la pretemporada masculina con dos finales en directo que podrán seguirse en la plataforma digital Canarias Play y en el canal de YouTube de Deportes. El CD Tenerife se enfrentará al CD Leganés en el estadio «On Time Butarque» con el Trofeo «Villa de Leganés» en juego. A continuación, la UD Las Palmas visita el «Nuevo Mirandilla» para disputar el trofeo de los trofeos, el «Ramón de Carranza», que ya ganó en 2017, esta vez frente a los organizadores, el Cádiz CF.

El final de pretemporada del Costa Adeje Tenerife llegará el sábado, 15 de agosto, frente al Atlético de Madrid en la final femenina del Trofeo Teide.

Compromiso de servicio público

Con esta cobertura, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y su apoyo al deporte canario, acercando a la ciudadanía la actualidad de los principales clubes del Archipiélago. La retransmisión íntegra de sus partidos de preparación permitirá a la afición seguir, en abierto y desde cualquier isla, la evolución de los equipos antes del inicio de la temporada oficial, contribuyendo además a dar visibilidad al deporte que representa a Canarias dentro y fuera del Archipiélago