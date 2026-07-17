Los servicios de rescate evitaron que el individuo lograra autolesionarse y las autoridades recuerdan la prohibición estricta de acceder al recinto

En la mañana de este viernes, los servicios de emergencia rescataron a un joven en el hotel abandonado de Añaza en Santa Cruz. El chico ingresó al lugar con claras intenciones de autolesionarse. Finalmente, los agentes resolvieron el incidente de forma exitosa y nadie sufrió heridas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El conocido mamotreto de Añaza genera nuevamente preocupación en la capital tinerfeña tras este último incidente. Por consiguiente, este suceso evidencia el riesgo permanente que representa esta enorme estructura abandonada.

Operativo de rescate

Pese a la prohibición vigente, el joven accedió esta mañana al peligroso recinto. Inmediatamente, los ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la grave situación. Así, los efectivos de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

Al llegar, los equipos de rescate localizaron al varón dentro del edificio. El individuo planeaba autolesionarse en las instalaciones. Sin embargo, la rápida intervención policial evitó este desenlace.

Finalmente, los profesionales evacuaron al chico con total seguridad. Por suerte, los sanitarios confirmaron que ninguna persona sufrió daños durante el operativo. De este modo, la situación volvió a la normalidad poco después.

Un problema sin resolver

Este reciente incidente reabre el intenso debate sobre la seguridad del mamotreto. En consecuencia, el Ayuntamiento de Santa Cruz subraya la prohibición absoluta de acceso. Las autoridades insisten en el enorme peligro que esconde la edificación.

Actualmente, las vallas rodean toda la estructura del hotel en ruinas. A pesar de ello, muchas personas consiguen esquivar estos obstáculos físicos. De hecho, a principios de año, una joven perdió la vida tras caer desde la quinta planta.