Declarada la situación de alerta del PLATECA por evento multitudinario desde las 08:00 de este jueves, 11 de junio, por la visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife

Reunión del Comité Asesor del PLATECA. Imagen cedida Gobierno de Canarias

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), declarando la situación de alerta por evento multitudinario a partir de las 08:00 horas del 11 de junio de 2026.

La medida se adopta con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV a las islas de Gran Canaria y Tenerife, prevista para los días 11 y 12 de junio, respectivamente. Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la activación de la alerta permitirá reforzar la coordinación operativa y el seguimiento de la situación durante el desarrollo de los actos programados.

El ámbito territorial de la alerta comprenderá la isla de Gran Canaria el 11 de junio y la isla de Tenerife el 12 de junio, coincidiendo con la celebración de los eventos previstos en cada territorio.

Elevada afluencia de personas

Ante la previsión de una elevada afluencia de personas y las afecciones que puedan producirse en la movilidad, las autoridades han diseñado un amplio dispositivo preventivo de seguridad y emergencias con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la visita papal.

La activación del PLATECA contempla el refuerzo de los mecanismos de coordinación y monitorización de posibles incidencias, incluyendo la constitución de su Comité Asesor, tal y como establece el Decreto 98/2015, de 22 de mayo.

Desde el Gobierno de Canarias se hace un llamamiento a la ciudadanía para que siga las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias, planifique con antelación sus desplazamientos y consulte la información oficial sobre posibles restricciones de tráfico o modificaciones en la movilidad durante los actos programados.