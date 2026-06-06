León XIV visita España. La primera parada será Madrid y posteriormente se desplazará a Barcelona.

El 11 de junio el pontífice viajará desde la Ciudad Condal hasta Gran Canaria, donde permanecerá todo el jueves. El viernes 12 de junio viajará a Tenerife. Será una cita histórica con el máximo responsable de la Iglesia Católica en la que se prevé la participación de miles de personas.

En Directo Última actualización el 06-06 10:10

Visita papa León XIV a España | El papa habla de fútbol y música durante su vuelo a España El papa León XIV habló sobre la posibilidad de coincidir con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, que se encuentra en Madrid de gira, y con humor aseguró que no sabe si podrá conocerle, ya que mientras él tiene un acto, el artista estará actuando en concierto. El papa León XIV saluda a los periodistas a bordo del vuelo papal de Roma a Madrid, el sábado 6 de junio de 2026, con motivo de su viaje apostólico a España. Alessandra Tarantino/Pool vía REUTERS Además, bromeó sobre fútbol al señalar que, aunque el papa es “de todos los equipos”, Robert Francis Prevost es del Real Madrid, y aseguró que de catalán solo sabe decir “bon dia”.

Visita papa León XIV a España | El papa León XIV recibe un obsequio por parte de Televisión Canaria La periodista Silvia Mascareño obsequió al Santo Padre con un libro escrito por una migrante senegalesa que llegó a Canarias en cayuco, un escrito donde su autora quiso mandar un mensaje de esperanza para aquellas personas que han sufrido o pueden sufrir la misma situación.

Visita papa León XIV a España | El papa afirma que viene a España con un mensaje social El papa León XIV ha afirmado este sábado que viene a España a saludar “a toda la sociedad” porque la Iglesia tiene un mensaje para todos”, al hablar con los periodistas que viajan con él en el avión papal. “Es el primer viaje a España después de un tiempo, estoy muy contento por realizar este viaje. He venido muchas veces, pero es la primera vez en esta misión”, ha dicho el pontífice que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes a nuestro país.

Visita papa León XIV a España | Estas fueron las primeras palabras de León XIV en el avión papal

Visita papa León XIV a España | Las campanas de las iglesias madrileñas repican a júbilo por la llegada del papa a España Las campanas de la Catedral de La Almudena y otros templos católicos madrileños han repicado a júbilo este sábado tras descender el papa León XIV del avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, había invitado a los párrocos de la diócesis madrileña a hacer sonar las campanas de sus templos «como expresión de la profunda alegría, acción de gracias a Dios y bienvenida» al pontífice.

Visita papa León XIV a España | León XIV asegura que seguirá trabajando en los abusos El papa León XIV aseguró este sábado que va a seguir trabajando personalmente y también toda la Iglesia «porque los abusos son una llaga todavía abierta». Así lo ha apuntado el pontífice a los periodistas al contestar a sus preguntas durante el vuelo hacia España.

Visita papa León XIV a España | Ciudadanos ya esperan frente al Palacio Real en Madrid Los primeros ciudadanos que quieren ser testigos de la visita del papa han llegado a las inmediaciones del Palacio Real y la catedral de la Almudena en torno a las ocho de la mañana, muchos de ellos pertrechados con sillas plegables, sombreros y agua. Los primeros curiosos, turistas y fieles se han congregado en las vallas colocadas en la explanada que separa la catedral y la plaza de la Armería desde primera hora de la mañana. También, en las zonas laterales del interior de la plaza de la Armería se apostan ciudadanos -trabajadores y familiares de Patrimonio Nacional- detrás de unas vallas.

Visita papa León XIV a España | El papa León XIV ya ha sido recibido por los reyes de España

Visita papa León XIV a España | Comienza el especial informativo de RTVC La emisión se prolongará hasta las 12:50 horas. La periodista Silvia Mascareño y el cámara Javier González, enviados especiales de Televisión Canaria, han viajado junto al resto de periodistas acreditados en el avión papal. El programa estará conducido por Marta Modino, que contará en plató con varios invitados para analizar los principales aspectos de la visita y sus implicaciones para Canarias.

Visita papa León XIV a España | El papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su inminente viaje a España, según ha informado este viernes la oficina de prensa del Vaticano, aunque no se ha especificado ni la fecha ni con quién. Según esta información facilitada, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que en todo caso se podrá ofrecer más información «tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respeto de su voluntad y privacidad«.

Visita papa León XIV a España | El avión del papa León XIV aterriza en España El avión de la compañía Ita Airways en el que viaja el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España.

Visita papa León XIV a España | Parroquias y colegios acogerán en Madrid a peregrinos que acudan a ver al papa León XIV Miles de peregrinos de distintos lugares de España y del mundo ya han empezado a llegar a Madrid para acudir a algunos de los actos programados con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad, del 6 al 9 junio. Muchas parroquias y colegios de la capital se han transformado en puntos de encuentro multiculturales donde la hospitalidad y la expectación marcan las horas previas a la vigilia de oración este sábado en la Plaza de Lima y la eucaristía del domingo.

Visita papa León XIV a España | El pontífice ya se encuentra de camino a Madrid El avión papal que traerá a España al Papa León XIV despegó desde el aeropuerto Fuimicino de Roma a las 8.00 horas. La aeronave está previsto que aterrice en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.30 horas. El avión papal que transportaba al Papa León XIV en su viaje apostólico a España se prepara para despegar en el aeropuerto de Fiumicino.

Visita papa León XIV a España | Televisión Canaria sigue la llegada del papa León XIV a España con dos especiales informativos Televisión Canaria ofrecerá este fin de semana una cobertura especial con motivo de la llegada del papa León XIV a Madrid, primera etapa de un viaje que lo llevará posteriormente a Barcelona y Canarias. Los Servicios Informativos emitirán dos programas especiales en directo, el sábado desde las 09:30 horas y el domingo desde las 09:00 horas, para seguir los principales actos de una visita histórica que culminará los próximos 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife. La información se completará con las ediciones habituales de Telenoticias Fin de Semana, a las 14:30 y a las 20:30 horas.

Visita papa León XIV a España | Agenda del pontífice para este sábado en Madrid Por la tarde visitará el centro «CEDIA 24 Horas», de Cáritas en el barrio de Lucero, que da asistencia a personas sin hogar y en condiciones de vulnerabilidad y que contará con la actuación musical de Niña Pastori. Fuera de las cámaras encontrará a 3 personas en una habitación del centro y después en el comedor escuchará a algunos testimonios. La primera jornada de su visita terminará en la Plaza de Lima en la vigilia de oración con los jóvenes -se esperan varios cientos de miles- que combinará música, como fragmentos del musical «Godspell» de Antonio Banderas, testimonios y oración y las respuestas del pontífice estadounidense a los interrogantes de la juventud española. «Alzad la mirada» es el lema oficial de la visita de León XIV a España, el cuarto viaje internacional de su pontificado y el primero a un país de la Unión Europea.

Visita papa León XIV a España | Tras el acto de recepción, León XIV se trasladará al Palacio Real Tras el acto de recepción, León XIV se trasladará al Palacio Real para la bienvenida oficial con la rendición de honores y la interpretación de los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano, antes de entrar en la Sala Gasparini donde se realizará el encuentro oficial en el que también participarán la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Habrá un saludo a varias autoridades en el Salón del Trono y, posteriormente, en el Salón de Columnas el rey y el papa dirigirán unas palabras a los presentes. Será el primer discurso de León XIV en España y en él dirigirá sus primeros mensajes a la sociedad.

Visita papa León XIV a España | El rey Felipe VI y la reina Letizia recibirán al pontífice A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el pontífice será recibido a pie de escalerilla por el rey Felipe VI y la reina Letizia. Tras el acto de recepción, León XIV se trasladará al Palacio Real para la bienvenida oficial con la rendición de honores y la interpretación de los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano, antes de entrar en la Sala Gasparini donde se realizará el encuentro oficial en el que también participarán la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Imagen de León XVI.

Visita papa León XIV a España | Está previsto que el Papa aterrice en Madrid a las 10.30 horas El papa León XIV ha partido este sábado rumbo a España desde el aeropuerto de Fiumicino (Roma) a bordo del avión de la compañía Ita Airways que aterrizará a las 10.30 (08.30 GMT) en Madrid, donde comenzará una visita apostólica hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a Canarias. A las 08.13 horas (07.13 GMT) despegó el avión papal, en el que Robert Prevost vuela acompañado de 80 periodistas de 55 medios y de una amplia delegación vaticana que en esta ocasión habla español con la presencia del cardenal salesiano Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y el arzobispo Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

Visita papa León XIV a España | El pontífice ya está de camino a España El papa León XIV ya está de camino a nuestro país donde llegará a las 9:30 (hora canaria) al aeropuerto internacional Adolfo Suárez de Madrid. Este sábado se inicia una cita histórica que llevará al papa a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife hasta el próximo 12 de junio. Imagen de archivo. EP

Visita papa León XIV a España | Correos emitirá un sello conmemorativo del viaje La entidad pública y la organización nacional del viaje han trabajado conjuntamente para poner a disposición de la sociedad española una pieza de filatelia que acoja el acontecimiento histórico que vivirá nuestro país desde hoy y hasta el próximo 12 de junio cuando concluya la visita en Canarias. El sello, que incorpora el logo oficial del Viaje diseñado por Maria del Mar Chapa, así como el lema, se podrá adquirir en oficinas específicas y estará disponible en distintas tarifas para poder enviar cartas o postales a cualquier lugar del mundo. Además, durante los días en los que el Santo Padre esté en España, las oficinas de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife incorporarán un matasellos especial con el nombre de la ciudad y las fechas en las que el Papa estará en ella.

Visita papa León XIV a España | La Plaza de Lima de Madrid se convertirá en espacio de oración para la vigilia de jóvenes Los preparativos se ultimaron ayer en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu, que se está transformando en un espacio de oración para la vigilia que el papa León XIV mantendrá este sábado con los jóvenes, el primer acto multitudinario de su visita a Madrid que congregará a miles de fieles. El entorno de este nudo del paseo de la Castellana está cerrado al tráfico tras la instalación del escenario principal, que ya se encuentra completamente montado a falta de los últimos detalles. Una cruz blanca de grandes dimensiones se sitúa a un lado del escenario, que cuenta con una larga escalinata y una gran pantalla en la que ya reza el lema ‘Alzad la mirada’, y que darán la bienvenida al papa, cuya llegada está prevista a las 19:30 hora canaria. La Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ ultima estos días los ensayos para la visita papal. Decenas de músicos y cantantes preparan un repertorio especial que interpretarán ante León XIV en la vigilia del sábado en Madrid. EFE/Daniel González

Visita papa León XIV a España | Actos previstos el domingo en Madrid Mañana domingo el papa León XIV seguirá con actos en Madrid. En concreto a las 9:00 hora canaria se celebrará una misa en la Plaza de Cibeles. A las 15:30 habrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura apostólica y a las 18:00 un encuentro con «Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte» en el Movistar Arena. Será a las 18:30 hora canaria cuando tenga lugar la cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid.

Visita papa León XIV a España | Primeros actos en Madrid A las 09:30 (hora canaria) el papa León XIV llegará al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez de la capital de España. En ese momento todos los templos de Madrid hará sonar sus campanas para anunciar que el papa ya está en España. A las 10:30 horas habrá una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid y a las 11:00 una visita de cortesía a los reyes de España. Será a las 11:30 cuando se celebre un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real. A las 17:00 de la tarde visitará a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 HORAS en el barrio de Carabanchel y a las 19:30 horas habrá una vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima.

Visita papa León XIV a España | Todos los detalles en directo y minuto a minuto en RTVC Todos los detalles y el minuto a minuto de la visita del papa León XIV podrás tenerlos aquí, en nuestra web rtvc.es , en tdt y en todas nuestras plataformas digitales. Televisión Canaria ofrecerá este fin de semana una cobertura especial con motivo de la llegada del papa León XIV a Madrid, primera etapa de un viaje que lo llevará posteriormente a Barcelona y Canarias. Los Servicios Informativos emitirán dos programas especiales en directo, el sábado desde las 09:00 horas y el domingo desde las 09:00 horas, para seguir los principales actos de una visita histórica que culminará los próximos 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife. La información se completará con las ediciones habituales de Telenoticias Fin de Semana, a las 14:30 y a las 20:30 horas. El papa León XIV. Imagen Fabio Sasso / ZUMA Press Wire / dpa

Visita papa León XIV a España | Este sábado comienza la visita papal a nuestro país El papa León XIV comienza este sábado, 6 de junio, la visita oficial a España en cuyo recorrido estará Gran Canaria y Tenerife los días 11 y 12 de junio. Imagen de archivo del papa León XIV a bordo de un avión. Efe