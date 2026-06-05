León XIV visita España. La primera parada será Madrid y posteriormente se desplazará a Barcelona. El 11 de junio el pontífice viajará desde la Ciudad Condal hasta Gran Canaria, donde permanecerá todo el jueves. El viernes 12 de junio viajará a Tenerife. Será una cita histórica con el máximo responsable de la Iglesia Católica en la que se prevé la participación de miles de personas.

En Directo Última actualización el 05-06 11:10

Visita papa León XIV a España | Mogán obsequiará al papa con un rosario de madera de aguacatero y pino canario El Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, entregará al papa León XIV un rosario artesanal elaborado con madera de tea, el corazón del pino canario, y de aguacatero, como símbolo de la identidad natural, cultural y productiva del municipio, durante el encuentro previsto el próximo 11 de junio en el Muelle de Arguineguín. Mogán obsequiará a León XIV con un rosario de madera de aguacatero y pino canario- Imagen cedida por el Ayuntamiento de Mogán



Visita papa León XIV a España |Un mantel de roseta calado y una manta esperancera serán los regalos de los tinerfeños Un mantel de calado canario y roseta y una manta esperancera serán los regalos que el Cabildo de Tenerife entregará al papa León XIV, ambos presentes realizados por artesanos de la isla. En el caso de la manta esperancera, prenda tradicional de abrigo utilizada históricamente por campesinos y pastores para protegerse del frío, con ella se quiere expresar el «calor» de los corazones de los tinerfeños, agradecidos por esta visita. Por otro lado, el mantel lo han elaborado los artesanos Rosario Yumar Jacinto, maestra caladora, y Antonio Domingo Rodríguez Ruiz, maestro rosetero, técnica declarada Bien de Interés Cultural. Un mantel de roseta calado y una manta esperancera serán los regalos tinerfeño para León XIV. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife



Visita papa León XIV a España | Pantalla gigante en Santa Cruz de Tenerife para seguir la misa El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo a la explanada portuaria para que las personas que no puedan acceder al recinto principal puedan seguir en directo la misa que presidirá el papa León XIV el próximo 12 de junio a las 12:15 horas. Santa Cruz de Tenerife instala una pantalla gigante para seguir la misa del papa León XIV. EFE/Fabio Frustaci



Visita papa León XIV a España | Felipe VI despedirá al papa en Tenerife antes de su regreso al Vaticano Felipe VI será el encargado de despedir al León XIV el próximo 12 de junio en Tenerife antes de su regreso al Vaticano. La decisión modifica la previsión inicial de la Casa Real, que había anunciado que sería la Reina Sofía quien representaría a la Familia Real en el acto de despedida. Según fuentes de Zarzuela, el monarca ha querido encargarse personalmente de despedir al Pontífice, por lo que estará presente tanto en su llegada a Madrid este sábado como en su partida desde Tenerife. En el recibimiento en el aeropuerto de Barajas estará acompañado por la Reina Letizia y está prevista también la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Visita papa León XIV a España |Darias le entregará las llaves de Las Palmas de Gran Canaria La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias entregará a León XIV las llaves de la ciudad. Este es uno de los máximos reconocimientos protocolarios y simbólicos que concede el Ayuntamiento a personalidades de especial relevancia. Su origen se remonta a las antiguas ciudades amuralladas medievales, donde la entrega de las llaves representaba un gesto de confianza y reconocimiento institucional hacia visitantes ilustres.León XIV será la quinta personalidad en recibir esta distinción por parte del Ayuntamiento.

Visita papa León XIV a España | Gran Canaria y Tenerife tienen todo preparado para la visita papal Gran Canaria y Tenerife están ya preparadas para recibir al Papa. Habrá refuerzo de transporte y unos horarios determinados para quienes quieran acudir a los actos. En la organización están implicados el Vaticano, los obispados, el Estado, el Gobierno de Canarias, la DGT, bomberos, sanidad, cuerpos de seguridad y emergencias, empresas de transporte público, voluntariado, educación, técnicos… Todo, para hacer frente a un evento sin precedentes en el archipiélago.

Rueda de prensa del Cabildo de Gran Canaria. Rueda de prensa en el Cabildo de Tenerife. Efe

Visita papa León XIV a España | Mañana sábado, 6 junio, llegará a Madrid El papa León XIV llegará mañana sábado a Madrid en visita oficial. Será alas 10:30 de la mañana. Supondrá el inicio de un viaje al que le seguirá Barcelona el 9 de junio y Canarias, el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 de junio en Tenerife. Te contaremos todos los detalles de su estancia en España en este Minuto a Minuto. Imagen del papa León XIV / EFE