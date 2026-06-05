El papa León XVI inicia su visita a España. Entre el 6 y 12 de junio recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Una cita histórica para la que RTVC realiza un especial despliegue sin precedentes. Sigue la última hora y el minuto a minuto en directo con todos los detalles de la visita del pontífice
León XIV visita España. La primera parada será Madrid y posteriormente se desplazará a Barcelona. El 11 de junio el pontífice viajará desde la Ciudad Condal hasta Gran Canaria, donde permanecerá todo el jueves. El viernes 12 de junio viajará a Tenerife. Será una cita histórica con el máximo responsable de la Iglesia Católica en la que se prevé la participación de miles de personas.
11:10 Día: 05-06-2026
Visita papa León XIV a España | Mogán obsequiará al papa con un rosario de madera de aguacatero y pino canario
El Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, entregará al papa León XIV un rosario artesanal elaborado con madera de tea, el corazón del pino canario, y de aguacatero, como símbolo de la identidad natural, cultural y productiva del municipio, durante el encuentro previsto el próximo 11 de junio en el Muelle de Arguineguín.
11:00 Día: 05-06-2026
Visita papa León XIV a España |Un mantel de roseta calado y una manta esperancera serán los regalos de los tinerfeños
Un mantel de calado canario y roseta y una manta esperancera serán los regalos que el Cabildo de Tenerife entregará al papa León XIV, ambos presentes realizados por artesanos de la isla.
En el caso de la manta esperancera, prenda tradicional de abrigo utilizada históricamente por campesinos y pastores para protegerse del frío, con ella se quiere expresar el «calor» de los corazones de los tinerfeños, agradecidos por esta visita.
Por otro lado, el mantel lo han elaborado los artesanos Rosario Yumar Jacinto, maestra caladora, y Antonio Domingo Rodríguez Ruiz, maestro rosetero, técnica declarada Bien de Interés Cultural.
10:50 Día: 05-06-2026
Visita papa León XIV a España | Pantalla gigante en Santa Cruz de Tenerife para seguir la misa
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife instalará una pantalla gigante con sistema de sonido en un espacio próximo a la explanada portuaria para que las personas que no puedan acceder al recinto principal puedan seguir en directo la misa que presidirá el papa León XIV el próximo 12 de junio a las 12:15 horas.
10:40 Día: 05-06-2026
Visita papa León XIV a España | Felipe VI despedirá al papa en Tenerife antes de su regreso al Vaticano
Felipe VI será el encargado de despedir al León XIV el próximo 12 de junio en Tenerife antes de su regreso al Vaticano. La decisión modifica la previsión inicial de la Casa Real, que había anunciado que sería la Reina Sofía quien representaría a la Familia Real en el acto de despedida.
Según fuentes de Zarzuela, el monarca ha querido encargarse personalmente de despedir al Pontífice, por lo que estará presente tanto en su llegada a Madrid este sábado como en su partida desde Tenerife.
En el recibimiento en el aeropuerto de Barajas estará acompañado por la Reina Letizia y está prevista también la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
10:30 Día: 05-06-2026
Visita papa León XIV a España |Darias le entregará las llaves de Las Palmas de Gran Canaria
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias entregará a León XIV las llaves de la ciudad. Este es uno de los máximos reconocimientos protocolarios y simbólicos que concede el Ayuntamiento a personalidades de especial relevancia.
Su origen se remonta a las antiguas ciudades amuralladas medievales, donde la entrega de las llaves representaba un gesto de confianza y reconocimiento institucional hacia visitantes ilustres.León XIV será la quinta personalidad en recibir esta distinción por parte del Ayuntamiento.
10:20 Día: 05-06-2026
Visita papa León XIV a España | Gran Canaria y Tenerife tienen todo preparado para la visita papal
Gran Canaria y Tenerife están ya preparadas para recibir al Papa. Habrá refuerzo de transporte y unos horarios determinados para quienes quieran acudir a los actos.
En la organización están implicados el Vaticano, los obispados, el Estado, el Gobierno de Canarias, la DGT, bomberos, sanidad, cuerpos de seguridad y emergencias, empresas de transporte público, voluntariado, educación, técnicos… Todo, para hacer frente a un evento sin precedentes en el archipiélago.
10:12 Día: 05-06-2026
Visita papa León XIV a España | Mañana sábado, 6 junio, llegará a Madrid
El papa León XIV llegará mañana sábado a Madrid en visita oficial. Será alas 10:30 de la mañana. Supondrá el inicio de un viaje al que le seguirá Barcelona el 9 de junio y Canarias, el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 de junio en Tenerife.
Te contaremos todos los detalles de su estancia en España en este Minuto a Minuto.
10:09 Día: 05-06-2026
Visita papa León XIV a España
RTVC comienza un especial despliegue para contar todos los detalles de la histórica visita del papa León XIV a España. El viaje del pontífice dará comienzo mañana sábado en Madrid y concluirá el 12 de junio en Canarias.
Podrás seguir minuto a minuto todas las noticias relacionadas con esta histórica visita en rtvc.es, además de contenido de utilidad sobre horarios y restricciones, también todos los vídeos e imágenes que deja esta visita en la que también León XIV pasará por Tenerife y Gran Canaria.
Además de en la web, en las redes sociales del grupo, contarás con toda la información de forma clara y sencilla para no perderte nada.