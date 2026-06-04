Gran Canaria y Tenerife, preparadas para recibir al Papa con seguridad

El Cabildo de Gran Canaria y el de Tenerife han coordinado dispositivos especiales de seguridad, emergencias y movilidad en la visita del Papa a cada una de las islas

Si en algo coinciden todas las administraciones involucradas en la visita del Papa a Canarias es en que estamos ante un momento histórico que requiere de una coordinación sin precedentes. En esa organización cobra una especial relevancia el papel de las primeras instituciones de las islas anfitrionas: Gran Canaria y Tenerife. Los dos cabildos llevan meses organizando el operativo que culminará los próximas 11 y 12 de junio.

Hay que tener en cuenta que en esa organización están implicados el Vaticano, los obispados, el Estado, el Gobierno de Canarias, la DGT, bomberos, sanidad, cuerpos de seguridad y emergencias, empresas de transporte público, voluntariado, educación, técnicos… Todo, para hacer frente a un evento sin precedentes y anunciado con meses de antelación.

Rueda de prensa de la presentación del Cabildo de Tenerife del dispositivo por la visita del Papa

Eso sí, ambas instituciones han coincidido en que, a pesar de las dificultades que entraña este dispositivo, lo afrontan con muchas expectativas positivas. No solo por el honor que implica ser elegidos por una de las figuras más relevantes del mundo, sino porque pone el foco internacional en las islas. El impacto que se espera, señalan por ambos cabildos, pasa tanto por la visibilización del problema migratorio como por el impacto económico de la visita en estos días y en el futuro.

En este sentido, el el obispo Eloy Santiago puso un ejemplo. «Pocos conocían Lampedusa hasta que el papa Francisco fue allí y visibilizó lo que allí ocurría», recordó. Una proyección que ambas instituciones quieren aprovechar para exportar los valores de la ciudadanía canaria como una tierra acogedora y solidaria, sino también como un destino que visitar.

Tenerife

En el caso de Tenerife, se han previsto 12.000 plazas extra en las guaguas de Titsa, que costarán además ese día 1 euro. Los servicios habituales que unen Santa Cruz con el resto de municipios estarán especialmente reforzados, sobre todo entre la capital y La Laguna. También se apuntalan los servicios con el aeropuerto, el norte y el sur. Además de con más plazas, se ha organizado cartelería, información e inspectores para dar indicaciones y supervisar que todo fluye como está previsto.

En este sentido, hacen dos recomendaciones importantes a la ciudadanía. Por un lado, madrugar. Lo ideal es estar en la guagua antes de las 7:30 horas para llegar a Santa Cruz a las 9:00 horas. Por otra parte, tener en cuenta los horarios si el trayecto pasa por la TF-5 porque los cortes que tendrán lugar por el paso de la comitiva papal se han tenido en cuenta para que las guaguas no estén paradas en la autopista con pasajeros dentro.

Para la salida de la misa y regreso de los pasajeros también se ha pensado en una solución. Es un momento crítico por la acumulación de personas, por lo que se han programado paradas adicionales.

En cuanto al Tranvía, el dispositivo será similar al que se pone en marcha en días de alta afluencia de Carnaval o Navidad. Se activarán unidades dobles con una frecuencia máxima de 10 minutos. Se podrán en marcha toda la flota y se adaptará el recorrido en función de la afluencia y el momento del día.

Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el obispo de la Diócesis, José Mazuelos, informarán sobre el plan especial de movilidad que se va a poner en marcha durante la visita del papa León XIV a la isla el día 11. Está prevista a partir de las 10:00 horas de este jueves.

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