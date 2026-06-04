Este estudio sitúa parte de sus antepasados entre los siglos XVI y XVII en esta isla

La Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias ha vinculado un posible origen canario en la genealogía del papa León XIV a partir de una investigación que sitúa parte de sus antepasados entre los siglos XVI y XVII en La Palma.

Una investigación genealógica vincula al papa León XIV con La Palma. EFE/ Ramón De La Rocha

Según explicó a los medios de comunicación María Carrillo de Alburnoz Santana, secretaria de la entidad, el trabajo se inició tras la proclamación del pontífice, cuando surgieron informaciones sobre posibles antepasados canarios vinculados a migraciones hacia Luisiana y posteriormente a Cuba.

Elaboración de un árbol de descendencia

La investigadora señaló que, tras diversas indagaciones, se localizó un matrimonio formado por Juan González Vázquez y Clara González de Silva, cuyos orígenes serían clave en la reconstrucción del árbol genealógico.

A partir de esta pista, se rastrearon documentos históricos en los que González Vázquez aparece como posible originario de Tenerife o La Palma.

Carrillo de Alburnoz indicó que finalmente se encontró una partida de bautismo fechada en 1619 en la parroquia de El Salvador, que permitiría situar a uno de los ascendientes del papa como descendiente de ese entorno familiar palmero.

La investigación, que se ha desarrollado durante aproximadamente un año, apunta además a que estas familias estaban vinculadas a actividades pesqueras en el barrio de la Asomada y que algunos de sus miembros emigraron posteriormente a Cuba, donde González Vázquez figura en documentación como ciudadano principal de La Habana.

El trabajo continúa ahora con la elaboración de un árbol de descendencia para intentar localizar posibles familiares actuales en La Palma, agregó la experta.

En la imagen, la investigadora María Carrillo Albornoz Santana (2d); el diseñador Carmelo Jesús Santiago Casañas (i), el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago (2d), y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (d), durante la presentación del árbol genealógico del pontífice. EFE/ Ramón De La Rocha

Descripciones históricas

Sobre la posibilidad de que esta investigación sea mencionada durante una eventual visita del papa, la responsable afirmó que sería “interesante” que pudiera conocer el estudio y realizar sus propias preguntas sobre el mismo.

Por su parte, el representante de la editorial Genealógica Canarias, Carmelo Santiago, comentó que lo invitaron a participar en la coordinación del proyecto, en el que ha intervenido con la elaboración de un lienzo con las 13 generaciones del Santo Padre, y también un cuaderno en tapa dura con las partidas de bautismo y matrimonio de su ascendencia.

Este material incluye tanto descripciones históricas como transcripciones de documentos originales.

“Se recoge no solo la descripción de la historia de esas familias, sino también unas transcripciones literales de las partidas”, aseveró.

En cuanto al diseño del lienzo, Santiago detalló que se ha buscado una representación histórica vinculada a Canarias y al Vaticano, incorporando elementos simbólicos como la cruz de San Agustín y la bandera de Canarias, además de una composición sobria acorde al protocolo vaticano.