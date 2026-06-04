Un mantel de roseta calado y una manta esperancera serán los regalos tinerfeños para León XIV

Ambos regalos los realizaron artesanos de la isla y se han entregado al obispo de Tenerife

Un mantel de calado canario y roseta y una manta esperancera serán los regalos que el Cabildo de Tenerife entregará al papa León XIV, ambos presentes realizados por artesanos de la isla.

Un mantel de roseta calado y una manta esperancera serán los regalos tinerfeño para León XIV. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, entregó este jueves al obispo de la diócesis nivariense, Eloy Santiago, los dos regalos que, en su opinión, muestran el reconocimiento por la visita papal que se celebrará el próximo viernes 12 de junio.

Detalles sobre los dos regalos

En el caso de la manta esperancera, prenda tradicional de abrigo utilizada históricamente por campesinos y pastores para protegerse del frío, Dávila señaló que quiere expresar el «calor» de los corazones de los tinerfeños, agradecidos por esta visita.

Por otro lado, el mantel lo han elaborado los artesanos Rosario Yumar Jacinto, maestra caladora, y Antonio Domingo Rodríguez Ruiz, maestro rosetero, técnica declarada Bien de Interés Cultural.

EFE/EPA/Maurizio Brambatti/Archivo

Guiños a Canarias

El obispo de Tenerife resaltó que durante el acto principal de la visita, la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, habrá distintos guiños a la canariedad y, entre ellos, se encuentra la ofrenda que harán cuatro personas ataviadas con trajes típicos de las cuatro islas que forman la Diócesis de Tenerife.

Además en el altar estarán las reliquias del Padre Anchieta y el Hermano Pedro y aunque subrayó que hay poco margen para sorpresas, sí habrá alguna en la visita al obispado.

El obispo señaló que lo importante es que en su corta estancia en la isla, el papa pueda conocer la realidad y la riqueza cultural y patrimonial de la isla.

Finalmente, Dávila recordó que en la misa está prevista la actuación de Los Sabandeños y de Chago Melián que darán el toque canario a la ceremonia.