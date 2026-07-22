La embarcación fue localizada tras el aviso dado por el pesquero Restinga I, que avistó el cayuco en la zona de Tacorón, en el Mar de las Calmas

Una mujer y un hombre han fallecido y un bebé se encuentra en estado crítico tras el rescate este miércoles de un cayuco con 165 personas migrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

Salvamento rescata a un cayuco con alrededor de 180 personas a 37 kilómetros de El Hierro. / GELMERT FINOL / EFE

La embarcación fue localizada tras el aviso dado por el pesquero Restinga I, que avistó el cayuco en la zona de Tacorón, en el Mar de las Calmas.

Un helicóptero para el apoyo sanitario

El menor permanece a la espera de ser evacuado en helicóptero para recibir asistencia sanitaria en un hospital de Tenerife, mientras que otros dos varones han sido ya evacuados también en estado grave.

Salvamento Marítimo movilizó a la salvamar Diphda, que remolcó la embarcación hasta el muelle de La Restinga, donde llegó en torno a las 17:00 horas.

Las mismas fuentes han indicado que a bordo viajaban un importante número de menores y que los ocupantes llegaron en muy mal estado, lo que obligó a movilizar un helicóptero para apoyar el dispositivo de atención sanitaria.