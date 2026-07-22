*Toda la información del tiempo en Canarias

Según la previsión del tiempo en Canarias, este jueves habrán cielos despejados salvo por el norte de las islas montañosas. Además, habrá calima en las islas más orientales.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 23 de julio de 2026 / RTVC

Además, las temperaturas subirán ligeramente, y es probable que se alcancen los 30ºC. En cuanto al viento, será fuerte en las zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas. Habrá mar combinada del noreste en costas abiertas al norte con olas que superarán el 1,5m.

El tiempo isla por isla:

El Hierro: Se notará calima ligera en altura. Alisio moderado, más intenso en litoral sureste y noroeste. Temperaturas veraniegas.

La Palma: Intervalos en el litoral norte y este con apertura de claros al mediodía. Se podrán alcanzar los 30ºC en el oeste. En la capital la máxima rondará los 27ºC.

La Gomera: Las temperaturas podrán alcanzar los 32ºC en medianías del sur. Irán desde los 23ºC a los 28ºC en la capital.

Tenerife: Poco nuboso salvo en el norte que habrá intervalos con apertura de claros al mediodía. Calima en altura. Las temperaturas podrán superar los 30ºC en puntos del sur y en la capital.

Gran Canaria: Alisio moderado que será más intenso en el sureste y noroeste donde son probables rachas muy fuertes. Se podrán alcanzar localmente los 37ºC en medianías del sur y oeste.

Fuerteventura: Despejado salvo en el oeste que habrá intervalos. Calima en altura. Alisio moderado, que será fuerte en el sur de Jandía. Temperaturas más cálidas en el sureste donde se superarán los 30ºC. En la capital irán desde los 21ºC a los 28ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos en el norte y oeste. Calima en altura. Alisio moderado más intenso en el interior sur. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en la capital.

La Graciosa: Intervalos nubosos con presencia de calima en altura. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 27ºC en Caleta de Sebo.