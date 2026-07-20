Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para el martes 21 de julio

Según la previsión del tiempo en Canarias, lo más destacable en las próximas horas volverá a ser el viento. Unos alisios que ya este lunes han superado en La Gomera los 100km/h de forma puntual y que durante este martes sobre todo por la tarde volverá a soplar con rachas intensas en los extremos noroeste y sureste de las islas más montañosas, además del área metropolitana de Tenerife y centro y sur de las orientales.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 21 de julio de 2026 / RTVC

La nubosidad no será importante y predominará en torno a los 1000 metros de altitud por el norte, con tendencia a disiparse mucha de ella, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote.

Las temperaturas podrían bajar algún grado tanto las mínimas como las máximas, aún así habrá zonas rondando en el centro sur de Gran Canaria los 32-34 grados.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte y marejadilla en las del sur. En canales entre islas las olas podrían llegar a los 2 metros de altura en parte por el viento.

El tiempo isla por isla

El Hierro: Día de pocas nubes, a lo sumo dispersas a primera y última hora. Será un martes soleado con ligera calima en altura y temperaturas entre los 17 a los 20 grados en Valverde.

La Palma: La nubosidad se dará en el norte y este, el resto estará despejado y con menos calima. Los alisios soplarán con intensidad en los extremos. Las temperaturas serán parecidas.

La Gomera: Las rachas seguirán siendo intensas en las zonas habituales del alisio. La nubosidad se limitará al norte. Las temperaturas variarán entre los 23 y los 28 grados en san Sebastián.

Tenerife: Las nubes serán poco importantes, de tipo bajo por el norte. En el resto sol y ligera calima en altura. Las temperaturas irán de los 23 a los 29 en Santa Cruz y el viento se acelerará.

Gran Canaria: Las rachas podrían superar los 80 km/h en el oeste y sureste. Predominarán los intervalos nubosos, por el norte, en el resto sol difuminado por la calima. Hará calor en el sur.

Fuerteventura: Seguirán los alisios sobre todo en el sur en la península de Jandía. Las nubes serán escasas y por el oeste. Las temperaturas irán de los 21 a los 28 grados en la capital.

Lanzarote: En el centro y sur de Lanzarote rachas rondando los 70km/h por la tarde. Nubes dispersas en el norte y oeste que se reducirán. Máximas de 29 grados en Arrecife.

La Graciosa: Nubes dispersas a primera y última hora, el resto del día sol con ligera calima en altura, viento en ocasiones fuerte que afectarán al mar y temperaturas similares.