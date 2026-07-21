El convenio del sector mejora las condiciones laborales y salariales, además, reduce la jornada de las plantillas de salvamento en espacios naturales

UGT Canarias anunció este martes en Santa Cruz de Tenerife un preacuerdo histórico. Este pacto sube el salario de los socorristas en espacios naturales. El sindicato busca mejorar las condiciones laborales ante la alta siniestralidad acuática.

Un socorrista en una playa de Canarias / EFE – ELVIRA URQUIJO

El nuevo marco laboral sustituye al antiguo Convenio de Instalaciones Deportivas. Por lo tanto, el texto adapta las normas a las verdaderas necesidades de salvamento. El preacuerdo supone un gran avance para estos trabajadores canarios.

Mejoras económicas y salariales

El salario bruto mensual alcanzará los 1.843 euros. Esta cifra incluye un incremento inicial del 30 % en el salario base. También suma una actualización salarial anual del 3 %. Además, al final del convenio, la subida acumulada llegará al 46,5 %. Los patrones disfrutarán de un incremento del 55 %. Por su parte, los jefes de equipo conseguirán un 62,76 %.

Por otro lado, el texto establece un pago de 180 euros por festivo trabajado. En zonas como El Hierro, La Gomera, La Palma y La Graciosa cobrarán más. Allí los salarios superarán los 2.000 euros por la dificultad de cobertura.

Jornada laboral y nuevo equipamiento

En cuanto a la jornada laboral, el acuerdo prevé una reducción importante. Las plantillas pasarán de las 1.752 horas actuales a 1.690 horas anuales. Esto equivale a una jornada de 37,5 horas semanales.

Asimismo, el documento especifica las herramientas obligatorias de trabajo. Las empresas aportarán todos los materiales necesarios a los profesionales. Por ejemplo, entregarán aletas, un equipamiento que antes las compañías no daban.

En consecuencia, UGT valora este cambio como un reconocimiento profesional clave. El portavoz sectorial, Migueiz Montan Nicolás, afirmó que el colectivo sufría maltrato. Ahora, este preacuerdo sienta un precedente para mejorar el servicio.

Siniestralidad y seguridad en la costa

Finalmente, Héctor Fajardo, vicesecretario de UGT, relacionó estas mejoras con la siniestralidad acuática insular. El vicesecretario defendió la presencia de profesionales formados y bien remunerados. Ellos deben vigilar tanto las zonas costeras como las piscinas hoteleras.

De hecho, Canarias cuenta con 1.500 kilómetros de costa. Los datos de la Asociación para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático muestran la urgencia de contar con equipos de salvamento fuertes.

En concreto, 69 personas murieron por ahogamiento en el archipiélago durante 2025. Además, en lo que va de este año, los equipos contabilizan 31 fallecidos. Por ello, el sindicato agradece la disposición patronal para lograr mejoras.