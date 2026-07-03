UGT reclama equiparar el trato a Canarias tras la actualización de este complemento para los empleados públicos de Baleares y denuncia que las cuantías llevan décadas sin revisarse

UGT pide actualizar el plus de insularidad para los empleados públicos del Estado / UGT Canarias

El UGT Servicios Públicos Canarias ha reclamado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que impulse la actualización de las indemnizaciones por residencia e insularidad para el personal de la Administración General del Estado destinado en Canarias.

El sindicato ha explicado este viernes que la petición se produce después de que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado 30 de junio, la actualización de estas indemnizaciones para el personal público de Baleares, una decisión que, según asegura, ha generado malestar entre los empleados públicos del Estado en el archipiélago canario.

UGT recuerda que el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, suscrito en noviembre de 2025, contemplaba la actualización de las indemnizaciones por residencia e insularidad para el conjunto del Estado y no únicamente para Baleares.

La organización sostiene que la lejanía de Canarias respecto a la península y la dispersión territorial entre las siete islas justifican la revisión de unas cuantías que, según afirma, permanecen sin actualizar desde el siglo pasado.

Asimismo, añade que el archipiélago afronta un elevado coste de la vida y una presión sobre la vivienda que repercuten en las condiciones del personal público destinado en las islas.

El secretario general de UGT Servicios Públicos Canarias, Francisco Bautista, califica esta reivindicación de «justa e histórica» y asegura que el sindicato está a la espera de mantener reuniones con el presidente del Gobierno de Canarias y con el delegado del Gobierno en Canarias para abordar esta demanda.