La medida de trasladar a las niñas migrantes que aún se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio forma parte de un plan integral de choque coordinado con la ciudad autónoma

Situación en la playa del Trampolín de Ceuta. Imagen EFE

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en el traslado urgente a la Península de 500 niñas migrantes que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio, dentro de un plan integral de choque coordinado con la ciudad autónoma.

Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, «este plan incluye el real decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida».

Entre estas fórmulas, dice, se contempla una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.

En este momento, añade el Ministerio, se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, cifrado en 500 aproximadamente, si bien la cifra puede variar durante el proceso.

Desde el pasado domingo se encuentra en Ceuta el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, trabajando en este plan integral de acogida.

Intentos para entrar en la península

Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que las mafias que trafican con personas intentan trasladar ya a migrantes desde Ceuta hasta la península, una situación que ha constatado este colectivo tras «frustrarse» la salida de una embarcación con nueve personas.

Estos hechos habrían tenido lugar en la madrugada del lunes en los acantilados de La Sirena, según ha informado la AUGC en un comunicado, en el que explica que las redes de tráfico de personas no solo organizan saltos a Ceuta o Melilla sino que usan dichas ciudades como «plataforma de tránsito» para el traslado hasta la península.

De esta forma, ha detallado, se evitarían los controles fronterizos terrestres y se ganaría tiempo frente a otros dispositivos de vigilancia.

Según la asociación de guardias civiles, la embarcación interceptada este lunes había zarpado con rumbo directo a las costas de la península, con siete inmigrantes a bordo y presuntamente dos patrones al mando.