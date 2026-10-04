En la playa del Trampolín viven aún 3.000 migrantes que la Policía Nacional los trasladará al Centro Temporal de Extranjeros (CATE) en la frontera del Tarajal donde se les realizará el triaje para su identificación

Desalojo de la playa del Trampolín en Ceuta. Imagen EFE

La Policía Nacional ha puesto en marcha a primeras horas de este domingo un dispositivo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín de Ceuta, donde viven más de 3.000 migrantes.

Según han confirmado fuentes policiales, se trata de una primera fase del operativo en la que intervienen un gran número de efectivos humanos y materiales para proceder al inicio de este operativo.

Los migrantes se trasladarán en autobuses hasta el Centro Temporal de Extranjeros (CATE) situado en la frontera del Tarajal, donde se les realizará el correspondiente triaje para su identificación.

Los agentes de la UIP de la Policía Nacional han procedido al blindaje de todo el arenal, donde desde hace varias semanas conviven al menos unos 3.000 migrantes en unas tiendas de campaña realizadas con todo tipo de materiales.

A las 07:30 horas de este domingo los efectivos llegados a la ciudad desde distintos puntos del país ya se encontraban en la playa, si bien la movilización de las personas asentadas ha comenzado media hora más tarde.

Trasladados hasta el CATE

La Policía trasladará a los migrantes en pequeños grupos hasta el CATE, donde se les informará sobre su identificación así como también se pondrá en su conocimiento de que muchos de ellos no tendrán derecho a la obtención del asilo.

Hace unos días se produjo una operación similar en la playa de Benítez, situada junto a la planta desaladora, lo que motivó que más de 200 migrantes de los 450 que se trasladaron optaran por regresar de forma voluntaria a Marruecos al desistir de la posibilidad de solicitar la protección internacional.

La Policía Nacional no ha aclarado dónde serán trasladados los migrantes una vez que sean filiados ya que el objetivo es que no regresen a la playa del Trampolín para que el arenal pueda quedar vacío.

La operación se produce unos días después de que el Gobierno de Ceuta alertara de que el agua de esta playa está contaminada como consecuencia de la utilización de la misma por parte de los migrantes.