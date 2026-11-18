Vídeo RTVC.

El 18 de noviembre de 2026 Radio Televisión Canaria y Televisión Española celebran el primer debate electoral de los aspirantes de Canarias al Congreso de los Diputados para las Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026.

Han estado presentes las fuerzas políticas que lograron representación en el Congreso de los Diputados en las últimas Elecciones Generales. En concreto, participan en el Debate, PSOE, PP, UPC, Primero Canarias–CC y Vox.

El debate se celebró a partir de las 21:30 horas y se realizó en directo en las instalaciones de RTVE en Las Palmas de Gran Canaria. Pudo seguirse en directo, y de forma simultánea, a través de las dos televisiones públicas y sus plataformas digitales.

Distribución del contenido del debate electoral de los aspirantes al Congreso por la provincia de Las Palmas

El debate electoral se estructura en seis bloques temáticos, entre ellos un bloque inicial de presentación y un minuto de oro al cierre del debate. El orden de intervención de los partidos se ha establecido por sorteo. Los bloques temáticos son sobre vivienda, migración y reto demográfico, políticas sociales y Canarias en el Estado. Durante dichos bloques temáticos el formato contempló un sistema de bolsas de tiempo individual que permitió a los candidatos administrar sus intervenciones con flexibilidad y favorecer un intercambio directo de propuestas.

Presentación 1 minuto de exposición por cada candidato.

Orden de intervención: VOX, PP, PSOE, UPC, CC

Vivienda 4 minutos de bolsa de tiempo.

Orden de intervención: PP, PSOE, UPC, CC, VOX

Migración y reto demográfico 4 minutos de bolsa de tiempo.

Orden de intervención: PSOE, UPC, CC, VOX, PP.

Políticas sociales 4 minutos de bolsa de tiempo.

Orden de intervención: UPC, CC, VOX, PP, PSOE.

Canarias en el Estado 4 minutos de bolsa de tiempo.

Orden de intervención: CC, VOX, PP, PSOE, UPC.

Minuto de oro 1 minuto de exposición de cada candidato.

Orden de intervención: PSOE, CC, PP, VOX, UPC.

Participantes en el debate de los candidatos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas

En el debate organizado por RTVE y por RTVC participarán:

* Mª Dolores Corujo, candidata al Congreso de los Diputados por Las Palmas PSOE

* Sergio Ramos, candidato al Congreso de los Diputados por Las Palmas PP

* Luis Campos, candidato al Congreso de los Diputados por Las Palmas Unidad del Pueblo Canario

* Teodoro Sosa, candidato al Congreso de los Diputados por Las Palmas Municipalistas 1º Canarias – CC

* Alberto Rodríguez, candidato al Congreso de los Diputados por Las Palmas VOX

La presentación del debate electoral de los aspirantes al Congreso de los Diputados por Las Palmas estará a cargo de Marta Modino de RTVC y Fátima Hernández de RTVE.

Dónde ver en directo el debate de los aspirantes al Congreso por Las Palmas de RTVC y RTVE

En RTVC en todas sus plataformas se podrá seguir en directo el debate:

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