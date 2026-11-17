Informa: Redacción Informativos RTVC

Continuar la reconstrucción de La Palma, mejorar las ayudas a la dependencia, subir el salario mínimo o dedicar más recursos a la Memoria Histórica. Son algunas propuestas que los candidatos canarios del PSOE han trasladado en actos celebrados en la Isla Bonita, Tenerife y Gran Canaria.

El PP ha denunciado en Fuerteventura, lo que considera, falta de inversiones del Estado en materias como carreteras y obras hidraúlicas y eléctricas. En Tenerife han anunciado que apostarán por la FP Dual y por ayudas a la contratación para los empresarios.

Municipalistas 1º Canarias – CC reivindican una representación canaria libre en el Congreso y el Senado para defender los intereses de la Palma y el resto del archipiélago. También se comprometen a defender las infraestructuras pendientes en la isla de Fuerteventura.

La cabeza de lista de Unidad del Pueblo Canario al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, propone la creación de una sede institucional del congreso en cada una de las islas para que la ciudadanía pueda tener un contacto más directo con sus representantes en la cámara.

El líder de VOX, Santiago Abascal, inicia esta semana su campaña electoral visitando Canarias. Este lunes ha estado en la isla de Tenerife donde se ha celebrado un acto público en la capital chicharrera. Allí se ha referido a la crisis migratoria que está viviendo El Hierro.