Cuarta jornada de la campaña electoral para el 29N

Informa: Redacción Informativos RTVC

La mejora del empleo y la defensa de las pensiones y ayudas a la dependencia son algunas de las propuestas que han defendido los candidatos canarios del PSOE al Congreso y al Senado. También se han reunido comprometidos a trabajar por la integración y los derechos de los migrantes.

El Partido Popular (PP) ha prometido en Gran Canaria y Tenerife que si gobierna después del 29N desplegarán la Armada para hacer frente a la migración irregular y agilizarán las devoluciones. También dicen que aumentarán los medios para Salvamento Marítimo y los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Unidad del Pueblo Canario (UPC) ha celebrado este fin de semana su primer mitin. Los candidatos al Congreso por Las Palmas y al senado por Gran Canaria han estado arropados por Irene Montero. Ha sido en un acto en la capital grancanaria donde se han defendido los servicios públicos.

Coalición Canaria-Primero Canarias se ha centrado este domingo en propuestas para bajar el precio de la cesta de la compra. Han asegurado que exigirán a Madrid que el coste del transporte de mercancías se financie al cien por cien. También han prometido ayudas para los jóvenes.

VOX ha realizado una caravana de coches recorriendo distintos municipios de la zona norte de Tenerife. Decenas de vehículos han salido este domingo desde La Orotava y han finalizado el recorrido en Tegueste. Visitas, aseguran, para enseñar a todos los vecinos su programa y defender lo que les une.