La misa funeral por Jesús de Miguel tuvo lugar en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel y posteriormente, traslado del féretro al cementerio de la localidad toledana

Informa: Redacción Informativos RTVC

El jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, fallecido este martes tras un violento golpe sufrido el pasado lunes durante el partido ante el FC Andorra de LaLiga Hypermotion, ha sido enterrado este jueves en el municipio toledano de Navahermosa, de donde es originaria la familia, según fuentes municipales.

Coche fúnebre con los restos mortales del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, a la salida del Tanatorio de Navahermosa, Toledo. Imagen RTVC

La misa funeral ha tenido lugar en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel y, posteriormente, el féretro se trasladará al cementerio de la localidad. Al entierro ha acudido la plantilla y el Consejo de Administración al completo del CD Tenerife, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor.

El Ayuntamiento de Navahermosa ha decretado tres días de luto oficial en señal de respeto, condolencia y reconocimiento. Durante estos días, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de duelo.

Declaraciones: Manuel Hernández, portavoz de la familia / Luis Miguel Ramis, exentrenador CD Tenerife / Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol

Acto de homenaje

El CD Tenerife ha realizado un llamamiento a todos sus seguidores, abonados y aficionados a participar en el acto de homenaje que se celebrará en memoria de Jesús de Miguel el próximo sábado, a las 18:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Con el fin de facilitar el acceso al recinto, que será libre hasta completar el aforo, así como el correcto desarrollo del acto, el club ruega a todos los asistentes que acudan con suficiente antelación. Las puertas del estadio abrirán a partir de las 16:00 horas, dos horas antes del inicio previsto de la ceremonia.

Un acto cargado de emoción y sentimiento en el escenario donde el equipo celebró sus goles y vivió junto a él algunos de los momentos más felices de la historia reciente del club, entre ellos el último ascenso a Segunda División, informó este miércoles la entidad blanquiazul en un comunicado.

Agradecimiento de la familia

La familia del futbolista Jesús de Miguel ha agradecido las numerosas muestras de cariño, apoyo y respeto recibidas tras su muerte.

En un comunicado leído este jueves por su representante, Manuel Hernández, en el tanatorio de Navahermosa, sus familiares han destacado la huella que ha dejado el jugador en compañeros, amigos, aficionados y clubes.

«Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él», señala el mensaje, en el que la familia reconoce que no tiene palabras suficientes para agradecer los mensajes, llamadas y gestos de afecto recibidos.

Tanatorio de Navahermosa, Toledo. Imagen EFE Exterior de la iglesia de Navahermosa durante el funeral por Jesús de Miguel. Imagen RTVC / Aday Sánchez

Asimismo, ha expresado su gratitud a todas las personas que se han acordado del futbolista y les han acompañado en estos momentos de dolor. Al mismo tiempo, ha pedido respeto por su intimidad para poder afrontar el duelo con tranquilidad.

«Gracias por quererle, por recordarle y por acompañarnos», concluye el comunicado.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Helidoro sigue recibiendo muestras de pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel

Exterior puerta ‘9’ estadio Helidoro Rodríguez López. Imagen RTVC / José Antonio Pérez