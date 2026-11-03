El delantero del CD Tenerife permanece ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después del fuerte impacto sufrido durante el encuentro ante el FC Andorra, que quedó suspendido en el minuto 108

El Club Deportivo Tenerife ha emitido este martes un nuevo comunicado sobre el estado de salud en el que se encuentra su jugador Jesús de Miguel. Un breve mensaje en el que ha informado que «ha empeorado neurológicamente». En las próximas horas se emitirá un nuevo comunicado.

¿Qué ocurrió durante el partido?

Momento del choque entre Jesús de Miguel y el guardameta visitante, Jesús Owono. DA @diariodeavisos

El partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra terminó de forma abrupta en el minuto 108 después de un grave incidente entre Jesús de Miguel y el portero visitante, Jesús Owono. El delantero blanquiazul cayó desplomado sobre el césped tras recibir un fuerte golpe en la cara y necesitó asistencia médica urgente.

La acción provocó una inmediata reacción de los futbolistas de ambos equipos, que reclamaron la entrada de los servicios sanitarios al comprobar el estado del atacante. De Miguel quedó aparentemente inconsciente sobre el terreno de juego, lo que generó momentos de enorme preocupación en el Heliodoro Rodríguez López.

Un choque que terminó con la expulsión de Owono

El incidente se produjo cuando De Miguel corría desde el centro del campo para aprovechar una ocasión de contraataque del Tenerife. Owono abandonó su área y avanzó varios metros para intentar interceptar el balón. En su salida, el guardameta saltó hacia el delantero y le golpeó en el rostro con la rodilla o el muslo.

El árbitro señaló la acción y expulsó al portero del Andorra. Sin embargo, la atención de los futbolistas y de los espectadores se centró rápidamente en el estado de De Miguel, que necesitó asistencia durante varios minutos antes de abandonar el terreno de juego.

Una ambulancia salió del estadio entre aplausos de la afición blanquiazul mientras los servicios médicos atendían al delantero.

De Miguel abandona el terreno de juego en camilla. LaLiga

Ingresado en el Hospital de La Candelaria

El CD Tenerife informó en un primer comunicado en la tarde de este lunes que permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Según el primer comunicado difundido por la entidad blanquiazul, el futbolista estaba «estable, dentro de la gravedad».

El club también comunicó que sus servicios médicos se encontraban en el hospital y que informarían de cualquier novedad sobre la evolución del jugador.

La noticia supuso la primera actualización oficial sobre el estado de salud del delantero tras el grave incidente ocurrido durante el encuentro ante el conjunto andorrano.

El encuentro, suspendido en los minutos finales

El partido llegó a su desenlace con un empate a dos goles. El Tenerife había conseguido una ventaja de 2-0, pero el conjunto andorrano reaccionó en el tramo final y logró igualar el marcador con dos tantos en los minutos 80 y 87.

La suspensión llegó cuando ambos equipos afrontaban los últimos instantes del encuentro.

El jugador del CD Tenerife Anthony Landázuri reza en el terreno de juego mientras atienden a Jesús de Miguel sobre el campo. RTVC

Un partido aplazado por las lluvias

El Tenerife-Andorra correspondía a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion y debía disputarse inicialmente el domingo. Sin embargo, la alerta por fuertes lluvias en Tenerife obligó a aplazar el encuentro hasta este lunes.

El grave accidente sufrido por Jesús de Miguel eclipsó por completo el desarrollo deportivo del encuentro y mantiene en vilo a la afición blanquiazul, pendiente ahora de su evolución médica.

Jesús de Miguel y Owono en un lance del partido previo a la durísimo golpe recibido por el jugador blanquiazul. LaLiga

Mensajes de ánimo desde las instituciones

A las muestras de apoyo se sumó el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que trasladó su respaldo al futbolista, a sus familiares y a sus compañeros.

También el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, envió un mensaje de apoyo al futbolista.

El fútbol canario se vuelca con el delantero blanquiazul

El mundo del fútbol se volcó en apoyo al jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, que permanece hospitalizado en la UCI y estable dentro de la gravedad, tras tener que ser evacuado en ambulancia del terreno de juego como consecuencia del violento choque que sufrió este lunes con el portero del Andorra, Jesús Owono.

«Quería mandarle muchos ánimos al compañero Jesús de Miguel y a su familia. Mandarles mucha fuerza y mucho ánimo. Espero que salga todo bien y que se recupere muy pronto», señaló el delantero de Las Palmas, Jesé Rodríguez, tras el encuentro que el conjunto canario disputó este lunes en el campo de Oviedo. La UD Las Palmas en su conjunto quiso trasladar igualmente su cariño al delantero blanquiazul.

También su presidente, Miguel Ángel Ramírez, también expresó personalmente su apoyo al futbolista y al equipo tinerfeño.

La Federación de Peñas del equipo blanquiazul se sumó rápidamente a las muestras de apoyo.

A estos mensajes se sumaron la UD Tamaraceite y el Atlético Paso, entre otros.

Las muestras de apoyo han llegado desde toda la Península

Uno de los primeros llegó desde el FC Andorra, que deseó a través de las redes sociales una pronta recuperación al futbolista.

El Real Madrid también quiso expresar su apoyo al delantero del conjunto tinerfeño a través de la misma red social. «Todo nuestro apoyo y mucha fuerza para Jesús de Miguel en estos momentos tan complicados. Desde el Real Madrid C. F. le deseamos una pronta recuperación», publicó el club madrileño en su perfil de X.

También el Sevilla FC expresó su solidaridad: «Desde el Sevilla FC queremos trasladar un mensaje de ánimo a Jesús de Miguel y a toda la afición del CD Tenerife en estos momentos».

La Real Federación Española de Fútbol, junto a la inmensa mayoría de los equipos de LaLiga Hypermotion, competición en la que milita el Tenerife, también se sumaron a las muestras de solidaridad.

Desde el Granada CF enviaron un mensaje de ánimo y desearon una pronta recuperación.

Girona, Burgos y Mallorca, entre otros clubes, también enviaron mensajes de apoyo.

El Eldense, cuyo nuevo propietario desde el pasado 1 de octubre es el futbolista argentino Lionel Messi, también quiso trasladar su apoyo al delantero blanquiazul.

Real Valladolid y Sporting de Gijón fueron otros de los equipos que se sumaron a las muestras de solidaridad.

Osasuna y el Real Oviedo quisieron acompañar al jugador y al club tinerfeño en estos momentos.

Córdoba CF, Fuenlabrada, Hércules, Málaga y Mirandés también utilizaron sus perfiles oficiales para enviar mensajes de ánimo al delantero.

También Cantera Celeste, desde Vigo, quiso enviar sus mejores deseos al delantero.

Muestras de apoyo llegadas desde antiguos equipos de Jesús de Miguel

A estos mensajes se sumaron también otros clubes del fútbol español, algunos de ellos con especial vinculación a la trayectoria deportiva de Jesús de Miguel, como el Castellón, donde Jesús de Miguel militó antes de incorporarse al Tenerife.

El CDA Navalcarnero es otro de los antiguos equipos del delantero.

La AD Unión Adarve, club del barrio madrileño del Pilar, también envió un mensaje cargado de cercanía.

El CF Fuenlabrada, donde también militó De Miguel, quiso recordar su paso por el equipo.

Las muestras de solidaridad siguen llegando desde distintos puntos del fútbol español, con mensajes de clubes, antiguos compañeros, instituciones y aficionados que desean una pronta recuperación al delantero del CD Tenerife.