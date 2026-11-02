Valladolid – Leganés, lunes 2 a las 17:30 (hora canaria): clasificación, estado de forma y claves de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Valladolid – Leganés se juega este lunes 2 de noviembre a las 17:30 hora canaria (18:30 en la península) en el José Zorrilla. Es uno de los partidos de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

Real Valladolid vs CD Leganés en la J12 de LaLiga Hypermotion

Cómo llegan Valladolid y Leganés

El Real Valladolid, que dirige Fran Escribá, suma 12 puntos (tres victorias, tres empates y cinco derrotas), con 16 goles a favor y 16 en contra. Llega tras dos derrotas consecutivas en liga. En la Copa del Rey sí pudo ganar: venció 0-1 al Covadonga.

El CD Leganés también tiene 12 puntos y el mismo balance de tres victorias, tres empates y cinco derrotas. Su problema está en ataque: solo ha marcado siete goles y ha encajado 16. Viene de empatar 1-1 con el Mallorca en Butarque, un resultado que cortó una mala racha.

Carrión lo resumió así de cara al viaje: “Ojalá consigamos los tres puntos y que los desplazados vuelvan contentos”. El equipo madrileño tiene además pendiente su partido de Copa del Rey ante el Trival Valderas, aplazado al 10 de noviembre.

Últimos enfrentamientos

Los cuatro últimos cruces oficiales entre el Real Valladolid y el CD Leganés dejan ventaja para los madrileños: dos victorias del Leganés, una del Valladolid y un empate. Los pepineros han marcado ocho goles, por tres de los vallisoletanos.

28 de agosto de 2024: Real Valladolid 0-0 CD Leganés (Primera División)

Real Valladolid 0-0 CD Leganés (Primera División) 24 de mayo de 2025: CD Leganés 3-0 Real Valladolid (Primera División)

CD Leganés 3-0 Real Valladolid (Primera División) 11 de enero de 2026: CD Leganés 3-0 Real Valladolid (Segunda División)

CD Leganés 3-0 Real Valladolid (Segunda División) 14 de marzo de 2026: Real Valladolid 3-2 CD Leganés (Segunda División)

El Leganés ganó por 3-0 los dos cruces anteriores, pero el Valladolid cortó esa racha el pasado marzo con un 3-2 en el José Zorrilla, el escenario del partido del lunes. Allí, el Pucela no ha perdido en estos dos últimos duelos: empató sin goles en 2024 y ganó en 2026.

Alineaciones

Minuto a minuto en directo

En cuanto comience el partido se verá de forma automática aquí el detalle del minuto a minuto del encuentro entre los dos equipos.

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