Los servicios de emergencia continúan a primera hora de la mañana de este jueves los trabajos de rescate de los dos trenes accidentados de Urda (Toledo), y durante la noche han conseguido mover uno de los vagones que se precipitó por un terraplén, mientras se mantiene el balance de 68 fallecidos.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que a primera hora de este jueves, más de 200 agentes del instituto armado están trabajando en el lugar para inspeccionar la zona del accidente e investigar lo ocurrido, apoyados con grúas de gran tonelaje para mover el amasijo de hierros en el que ha quedado los trenes.

Durante la noche, la actividad no ha cesado y se ha podido mover uno de los vagones que cayeron por un terraplén con motivo de la colisión por alcance entre los dos trenes de pasajeros.

Además, también la Guardia Civil ha trabajado con el servicio aéreo de dron, antidron y servicio de detección de drones, así como patrullas de Seguridad Ciudadana que han peinado la zona alrededor del accidente por si alguna víctima se hubiera desorientado y se encontrara en las inmediaciones.

En Directo Última actualización el 29-10 09:20

Accidente trenes Toledo | Víctimas de los accidentes ferroviarios de Angrois y Adamuz critican que «volverá a pasar» Víctimas de los accidentes ferroviarios de Angrois, ocurrido en Santiago en julio de 2013, y de Adamuz (Córdoba), en enero de este año, han divulgado este jueves un comunicado conjunto en el que lamentan la tragedia de Urda (Toledo) con el saldo de al menos 68 muertes y critican que «volverá a pasar». «No es un hecho aislado ni una desgracia imprevisible», señalan en esa nota, y achacan lo acontecido a mirar «para otro lado», por lo que su convencimiento es que si esto va a continuar así, «ha vuelto a suceder y volverá a pasar». En el escrito, unos y otros denuncian lo que interpretan como no asunción de responsabilidades a nivel político, técnico y judicial, porque se puede elegir entre culpar o aprender y la prioridad no debe ser señalar «a quien no tiene autoridad» en lugar de sacar lecciones de los «numerosos fallos de gestión». Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan en el lugar del accidente ferroviario un día después del suceso, este jueves, en la localidad toledana de Urda. EFE/ Ángeles Visdómine

Accidente trenes Toledo | Los reyes visitarán este jueves a los heridos en el accidente en el hospital de Toledo Los reyes visitarán este jueves a los heridos en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 68 personas y más de medio centenar resultaron heridas de diversa consideración. Según ha informado la Casa Real, los reyes llegarán a las 15:00 horas al hospital Universitario de Toledo, donde visitarán a los heridos que se encuentran en este centro. La Casa Real ha cancelado el acto que tenían previsto presidir mañana, viernes, los reyes, en la Real Academia Española donde se iba a presentar la 24 edición del Diccionario de la Lengua. También la reina Sofía ha suspendido su asistencia a un concierto en beneficio de los Bancos de Alimentos en Santa Cruz de Tenerife.

Accidente trenes Toledo | Punto de atención psicológica en Atocha La estación de Atocha, en Madrid, cuenta con un punto de atención psicológica para las familias afectadas por el accidente ferroviario de Toledo. Un dispositivo de apoyo en medio del dolor y la incertidumbre que ha dejado la tragedia.

Accidente trenes Toledo | World Central Kitchen se moviliza en Urda para dar comida a los servicios de emergencia La ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen (WCK), se ha movilizado junto a restaurantes de la zona para atender a los servicios de emergencia que colaboran en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Desde su carpa, ubicada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y a escasos metros de los trenes accidentados, la ONG reparte desde primera hora de este jueves comida y bebida caliente a todo el que lo necesite. “Lo primero que hacemos es poner café lo más caliente posible, bocadillos y algo de fruta”, ha explicado el responsable de la organización Javier Sánchez. La oenegé del chef español José Andrés, World Central Kitchen (WCK), se ha movilizado junto a restaurantes de la zona para atender a los servicios de emergencia que colaboran en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). EFE/ Ángeles Visdómine

Accidente trenes Toledo | Varios extranjeros entre los desaparecidos Entre los desaparecidos en el accidente de trenes de Toledo hay varios extranjeros, entre ellos un ciudadano mexicano, cuatro chinos, un filipino, dos japoneses y varios procedentes de Corea del Sur. Hasta el momento la cifra oficial de fallecidos asciende a 68 personas y decenas de heridos.

Accidente trenes Toledo | Castilla-La Mancha movilizó más de 120 vehículos sanitarios por el accidente de Urda El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha movilizó este miércoles más de 120 vehículos sanitarios para atender a los heridos en el accidente ferroviario producido en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 68 personas y más de cien resultaron heridas de diversa consideración. Fuentes del Gobierno regional han informado de que el Sescam movilizó 120 vehículos terrestres y cuatro helicópteros sanitarios, a los que se sumaron medios de otras comunidades autónomas. En concreto, participaron en el traslado de heridos del accidente ferroviario tres helicópteros, dos de ellos de Castilla y León y uno de la Comunidad de Madrid, y 25 vehículos terrestres de varias autonomías. Además, este miércoles se han recogido en Castilla-La Mancha 2.000 donaciones de sangre en la región.

Accidente trenes Toledo | Canarias, preparada para enviar apoyo a Toledo La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha afirmado que Canarias está preparada para enviar ayuda y apoyo asistencial a Toledo tras el accidente de trenes de este miércoles en Urda y que ha dejado de momento 68 víctimas mortales y decenas de heridos. Barreto, en declaraciones para el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, ha señalado que en caso de ser necesario ya se ha hablado con los colegios profesionales de Psicología y Trabajo Social para poder enviar personal para la asistencia a las familias de las víctimas.

Accidente trenes Toledo | Las iglesias de Toledo tocarán a difunto este mediodía por los fallecidos en Urda Las iglesias de la Archidiócesis de Toledo tocarán a difunto este mediodía en señal de duelo por los muertos en el accidente ferroviario ocurrido la víspera en el término municipal de Urda. Según ha informado la archidiócesis, el arzobispo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido a la Iglesia diocesana que este jueves, a las 12:00 horas, las campanas toquen a difunto en todos los templos, en señal de duelo por las víctimas de la colisión de dos trenes que hacían el trayecto Madrid-Sevilla. El accidente ocurrió este miércoles a las 8:54 horas, cuando, de acuerdo con la información difundida por Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros fue embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, y varios vagones cayeron por un terraplén.

Accidente trenes Toledo | Más de 70 personas pasan la noche en la Casa Sacerdotal de Toledo tras accidente de Urda Un total de 72 personas, entre familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y personal del dispositivo, han sido derivados en la noche de este miércoles al jueves a la Casa Sacerdotal de Toledo. Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado de que en total la Guardia Civil ha derivado a la Casa Sacerdotal de Toledo a 59 familiares y trece personas del dispositivo desplegado con motivo del accidente ferroviario, en el que han fallecido al menos 68 personas y decenas de personas siguen hospitalizadas en centros hospitalarios de Toledo y Ciudad Real. El objetivo es que puedan esperar en ese lugar hasta que se les pueda dar información de sus familiares.

Accidente trenes Toledo | Huelga de los maquinistas de Renfe un día después del accidente de Toledo El sindicato de maquinistas Semaf ha iniciado a las 00:01 horas de este jueves la huelga de 24 horas convocada en Renfe en demanda de mejoras estructurales de seguridad y del cumplimiento de los compromisos adquiridos, apenas un día después del trágico accidente registrado en Urda (Toledo). Semaf aseguró este miércoles que mantendrían la huelga de 00:01 horas a 23:59 horas a pesar del accidente ferroviario, por el cual la organización estaba «fuertemente consternada». En un comunicado añadió que quería guardar prudencia sobre los motivos del accidente hasta conocer con detalle todo lo realmente sucedido para no entrar en especulaciones, ya que consideraba que lo primero es socorrer a las víctimas y apoyar a sus familias. Stand de información de Renfe Cercanías en la estación de Atocha este jueves, en el que coinciden la huelga de 24 horas convocada por el sindicato de maquinistas y la suspensión de la línea Madrid-Andalucía de alta velocidad por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles. EFE/ Javier Lizon

Accidente trenes Toledo | Más de 200 agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente En total, en estos momentos trabajan en el lugar del accidente más de 200 agentes de la Guardia Civil y, desde que se produjo el accidente, se han movilizado más de 500 efectivos del Instituto Armado, a los que hay que sumar los efectivos de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la Unidad Militar de Emergencias; bomberos, servicios de Protección Civil y medios sanitarios. Por el momento, el balance provisional sigue siendo de 68 fallecidos confirmados y decenas de heridos, que están siendo atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:54 horas de la mañana, cuando, de acuerdo con la información difundida por Transportes, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha sido embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros, según los registros de Renfe, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén. Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan en el lugar del accidente ferroviario un día después del suceso, este jueves, en la localidad toledana de Urda. EFE/ Ángeles Visdómine

Accidente trenes Toledo | Perímetro de dos kilómetros desde la zona cero del accidente Se ha establecido un perímetro de dos kilómetros desde la zona cero, para que pueda trabajar la Policía Judicial junto con las autoridades judiciales. Así, los servicios de rescate siguen tratando de mover, con varias grúas, los vagones accidentados del tren Renfe e Iryo, en busca posibles cuerpos que hayan podido quedar atrapados debajo de los hierros. También está previsto que este jueves se incorpore el servicio cinológico de la Guardia Civil, la Policía Judicial y la unidad de criminalística, para recabar pruebas para la investigación.

Accidente trenes Toledo | 64 personas han denunciado la desaparición de familiares en el accidente de tren de Urda La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo). Según han informado fuentes de la Guardia Civil, estas denuncias se han tramitado en las distintas oficinas que el Instituto Armado ha habilitado para los familiares de las víctimas. El accidente se produjo este miércoles poco antes de las 9 de la mañana, cuando un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de la localidad toledana de Urda, lo que ha causado al menos 68 víctimas mortales y numerosos heridos.

Accidente trenes Toledo | Continúan las labores de rescate en los trenes accidentados en Toledo Las labores en el accidente, que deja 68 muertos, se intensifican al amanecer tras una noche con 500 personas trabajando. RTVC continúa realizando un despliegue especial en el que contamos minuto a minuto las novedades que se vayan produciendo.