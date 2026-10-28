Directo Al menos 30 muertos en el accidente de trenes de Toledo EN DIRECTO Al menos 30 muertos en el accidente de trenes de Toledo InicioNoticiasNacional Galería de imágenes y vídeos del accidente mortal de los trenes en Toledo Redacción RTVC 28 octubre 2026 11:20 Añade a RTVC en Google Colisionan dos trenes de pasajeros en Toledo, con diez muertos confirmados hasta el momento Te contamos en imágenes y vídeos el mortal accidente de trenes en Toledo esta mañana del 28 de octubre de 2026 Uno de los trenes accidentados, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. / Agencias Vídeo RTVC. Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero Vídeo RTVC. Imagen: Efe Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero Pasajeros de lôs trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero Vídeo RTVC. Renfe suspende las conexione de alta velocidad tras el accidente de Toledo. EP Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. Vídeo RTVC. Imágenes aéreas del accidente de los dos trenes de pasajeros que ha ocurrido en Urda (Toledo) grabadas por la Guardia Civil. Imagen aérea accidente trenes Toledo. Efe El rey Felipe VI ha lamentado el “terrible accidente” de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame y su “tristeza, apoyo y cariño” en “un momento tan duro”, en declaraciones en Bétera (Valencia), donde se encuentra asistiendo a un ejercicio militar. EFE/ Kai Försterling Una ambulancia sale de la estación de Atocha (Madrid) este miércoles tras conocerse la colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). EFE Accidente de trenAccidentesToledoÚltima Hora COMPARTE XFacebookWhatsAppTelegramLinkedinEmail ÚLTIMAS NOTICIAS NOTICIAS RELACIONADAS Al menos 30 muertos en el accidente de trenes de Toledo 28 octubre 2026 11:35 Herido grave un hombre de 78 años tras caer con su coche por un barranco en La Gomera 24 octubre 2026 21:28