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Galería de imágenes y vídeos del accidente mortal de los trenes en Toledo

Redacción RTVC
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Te contamos en imágenes y vídeos el mortal accidente de trenes en Toledo esta mañana del 28 de octubre de 2026

Uno de los trenes accidentados, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
Uno de los trenes accidentados, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. / Agencias
Vídeo RTVC.
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén. EFE/Ismael Herrero
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén. EFE/Ismael Herrero
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero
Miembros de la Guardia Civil y equipos de rescate se personan en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero
Vídeo RTVC.
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero
Imagen: Efe
Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero
Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero
Pasajeros de lôs trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero
Pasajeros de lôs trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. EFE/Ismael Herrero
Vídeo RTVC.
Renfe en Madrid
Renfe suspende las conexione de alta velocidad tras el accidente de Toledo. EP
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos
Capturas de vídeo de un dron de la Guardia Civil que muestra los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos.
Vídeo RTVC.
Imágenes aéreas del accidente de los dos trenes de pasajeros que ha ocurrido en Urda (Toledo) grabadas por la Guardia Civil.
Imagen aérea accidente trenes Toledo. Efe
Imagen aérea accidente trenes Toledo. Efe
Rey accidente trenes Toledo. Efe
El rey Felipe VI ha lamentado el “terrible accidente” de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame y su “tristeza, apoyo y cariño” en “un momento tan duro”, en declaraciones en Bétera (Valencia), donde se encuentra asistiendo a un ejercicio militar. EFE/ Kai Försterling
Estación de Atocha. Efe
Una ambulancia sale de la estación de Atocha (Madrid) este miércoles tras conocerse la colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). EFE

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