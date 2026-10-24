El hombre se precipitó desde unos diez metros de altura en Lomo del Balo, en Valle Gran Rey (La Gomera) y fue evacuado en helicóptero al Hospital de La Candelaria

Herido grave un hombre de 78 años tras caer con su coche por un barranco en La Gomera. CECOES

Un hombre de 78 años resultó herido de gravedad este sábado después de que el vehículo que conducía cayera por un barranco desde unos diez metros de altura en la zona de Lomo del Balo, en el municipio gomero de Valle Gran Rey.

El accidente se produjo sobre las 11:15 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Los bomberos de Valle Gran Rey acudieron al lugar y liberaron al conductor del interior del vehículo. Posteriormente, lo trasladaron hasta un punto accesible para los recursos sanitarios. Fue atendido por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y por el médico y el enfermero del centro de salud de la zona.

Diversos traumatismos de carácter grave

El hombre presentaba diversos traumatismos de carácter grave y fue estabilizado antes de su traslado al Puerto de Vueltas.

En el puerto esperaba un helicóptero medicalizado del SUC, que evacuó al herido al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. La Policía Local y la Guardia Civil también intervinieron en el dispositivo y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.