La Guardia Civil identificó al presunto responsable en pocas horas gracias a los vestigios localizados en la carretera. El hombre, de 36 años, está siendo investigado por omisión del deber de socorro y lesiones graves por imprudencia

La Guardia Civil ha identificado e investigado a un hombre de 36 años como presunto responsable de un siniestro vial en la carretera TF-82, en Tenerife, en el que el conductor de un ciclomotor sufrió heridas graves. Los agentes le atribuyen presuntos delitos de omisión del deber de socorro y lesiones graves por imprudencia.

Imagen de archivo. Guardia Civil

Los hechos ocurrieron sobre las 00:30 horas del pasado 1 de octubre, a la altura del kilómetro 44 de la TF-82, la vía que conecta Icod de los Vinos con Armeñime. Efectivos del Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Granadilla, integrado en la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Tenerife, acudieron al lugar tras conocer el accidente.

Una colisión por alcance y una huida

A su llegada, los agentes encontraron al conductor del ciclomotor mientras recibía asistencia sanitaria. La inspección inicial permitió determinar que un turismo había golpeado por detrás al ciclomotor, cuyo conductor salió despedido a consecuencia del impacto y sufrió heridas graves. Los servicios sanitarios trasladaron al herido a un hospital.

Según explicó la víctima, un vehículo había impactado contra su ciclomotor por detrás, aunque no recordaba lo sucedido después del golpe. El presunto responsable no permaneció en el lugar para atender al herido.

Las pruebas permitieron localizar el vehículo

Durante la inspección ocular, los investigadores encontraron una rueda en el margen izquierdo de la carretera y varias hendiduras que les proporcionaron pistas sobre el vehículo implicado. El seguimiento de esos indicios condujo a los agentes hasta un turismo estacionado a aproximadamente un kilómetro del lugar del accidente.

La Guardia Civil logró identificar al presunto conductor en pocas horas. El hombre, de 36 años, se presentó posteriormente en el lugar de los hechos, donde los agentes le comunicaron que sería investigado por los dos delitos relacionados con el siniestro. Las diligencias instruidas quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

Dos presuntos delitos

La investigación se centra en la posible comisión de dos delitos. El primero, la omisión del deber de socorro, está recogido en el artículo 195 del Código Penal, que contempla sanciones para quien no auxilie a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave cuando pueda hacerlo sin riesgo propio ni para terceros.

El segundo se refiere a las lesiones por imprudencia derivadas del accidente. La normativa penal contempla penas para los conductores que causen lesiones que requieran tratamiento médico o quirúrgico, más allá de una primera asistencia facultativa. La calificación definitiva de los hechos y las posibles responsabilidades corresponderán a la autoridad judicial.