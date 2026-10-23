Detenidas seis personas en Gran Canaria por el suministro ilegal de combustible en el mar

La Guardia Civil interceptó dos embarcaciones frente a la costa sur de la isla e intervino 198 garrafas con entre 4.500 y 5.000 litros de gasolina. Entre los arrestados figuran tres menores de edad

La Guardia Civil de Las Palmas ha detenido a seis personas, tres de ellas menores de edad, por su presunta implicación en el suministro ilegal de combustible en el mar, una práctica conocida como «petaqueo». La actuación tuvo lugar frente a la costa sur de Gran Canaria, donde los agentes detectaron dos embarcaciones que intercambiaban garrafas de combustible.

Seis detenidos en Gran Canaria el denominado ‘petaqueo’. Guardia Civil

La intervención comenzó cuando los efectivos observaron una maniobra sospechosa frente al litoral de San Bartolomé de Tirajana. Una embarcación recreativa cabinada, de entre 12 y 15 metros de eslora, y una semirrígida se abarloaron a algo más de una milla de la costa para intercambiar varias garrafas. Poco después, ambas repitieron la operación.

Seis detenidos en Gran Canaria el denominado ‘petaqueo’. Guardia Civil

Interceptadas dos embarcaciones con combustible

Tras recibir el aviso del Centro Operativo de Servicios, la patrullera del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil se desplazó hasta la zona para comprobar los hechos. Los agentes abordaron primero la embarcación cabinada, que navegaba hacia alta mar, y detuvieron a sus tres ocupantes. Durante la inspección localizaron numerosas garrafas de combustible y diversos útiles para la navegación.

A continuación, la patrullera continuó el operativo y interceptó la embarcación semirrígida a la altura de Anfi del Mar, cuando se dirigía hacia Puerto Rico. Sus tres ocupantes también quedaron detenidos y los agentes intervinieron la embarcación.

Seis detenidos en Gran Canaria el denominado ‘petaqueo’. Guardia Civil

Casi 5.000 litros de gasolina intervenidos

Una vez en el Puerto Base de Puerto Rico, la embarcación cabinada comenzó a hacer agua y a escorarse, lo que obligó a los agentes a actuar con rapidez para evitar su hundimiento. Para estabilizar la situación, descargaron el combustible que transportaba y realizaron las labores de achique necesarias.

El recuento posterior permitió contabilizar 198 garrafas llenas, con un volumen estimado de entre 4.500 y 5.000 litros de gasolina, que quedaron intervenidas durante la actuación policial.

La Guardia Civil trasladó a las seis personas detenidas al Puesto Principal de la Guardia Civil para continuar con las diligencias correspondientes.