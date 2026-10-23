El técnico amarillo defiende el compromiso de sus jugadores tras el 0-3 ante el Castellón y confía en transformar los pitos de la afición en aplausos. El entrenador centra su atención en el partido de este sábado ante la Real Sociedad B

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Manuel Rodríguez, ha reconocido que el equipo necesita cambiar «cuanto antes» su dinámica negativa en LaLiga Hypermotion. El técnico asegura que no contempla que el encuentro de este sábado ante la Real Sociedad B, en el Estadio de Gran Canaria, sea el último que dirija al conjunto amarillo.

El entrenador de la UD Las Palmas, Juan Manuel Rodríguez, durante la rueda de prensa de este viernes. UD Las Palmas

Rodríguez comprende el enfado de la afición tras la derrota por 0-3 de la pasada jornada frente al Castellón, pero ha defendido el compromiso de la plantilla. El entrenador garantiza que no faltarán «actitud y trabajo» para que los futbolistas puedan «expresarse mejor en el campo y conviertan los pitos en aplausos».

Centrado en el próximo partido

Durante la rueda de prensa, el técnico ha insistido en que solo piensa en el «día a día» y en preparar el inmediato compromiso ante el filial guipuzcoano. Rodríguez ha evitado pronunciarse sobre si le molesta que el club ya busque un relevo definitivo para el banquillo, sin apartarse de su objetivo de revertir la situación deportiva.

Además, ha pedido a los medios de comunicación que contribuyan a generar «energía positiva» antes del encuentro, en un momento en el que el equipo necesita recuperar sensaciones y responder a las críticas de sus seguidores.

Un once decidido y una Real Sociedad B imprevisible

Rodríguez ha asegurado que ya tiene decidido el sistema de juego y el once inicial para el sábado, aunque ha preferido no desvelar sus planes porque «los jugadores no lo saben aún». El entrenador considera que mantener esa incógnita ayudará a mantener a toda la plantilla conectada hasta el último momento.

Sobre la Real Sociedad B, el técnico amarillo ha destacado que se trata de un conjunto «joven y dinámico» que tampoco atraviesa un buen momento. Su condición de filial, ha explicado, convierte al rival en un equipo imprevisible, capaz de ofrecer su mejor versión o la peor con apenas una jornada de diferencia.

La UD Las Palmas afronta así una nueva cita liguera con la necesidad de romper su mala racha y recuperar la confianza de su afición, mientras Rodríguez insiste en centrarse en el trabajo diario y en las opciones de su equipo para mejorar sus resultados.