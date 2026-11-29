Te contamos la última hora del de* Gasarrollo de las Elecciones Generales con toda la actualidad, los datos de participación y los resultados finales. Todos los detalles de cómo son los resultados en Canarias. RTVC realiza un especial despliegue con el minuto a minuto en directo de toda la jornada electoral

Desde primera hora de la mañana y hasta que finalice el escrutinio de los votos te iremos contando cómo transcurre esta jornada electoral del 29 de noviembre de 2026 en la que España elige a los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Este domingo, 29 de noviembre de 2026 España celebran las decimoséptimas Elecciones a Cortes Generales. En estos comicios 38.616.949 electores están convocados a las urnas para elegir a 350 diputados y 209 senadores. De ellos, 35.953.542 residen en España, 2.663.407 en el extranjero y 1.615.034 votarán por primera vez en unas elecciones generales. La votación se desarrollará en las 61.033 mesas electorales instaladas en 22.493 locales electorales, en los que se han repartido 210.000 urnas.

La seguridad de está jornada estará garantizada en todo el país por más de 100.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas, Policías Locales y servicios de emergencias y Protección Civil.

En Directo Última actualización el 29-11 07:45 29N | Este domingo los españoles acuden a las urnas Este domingo, 29 de noviembre, España celebra elecciones generales para elegir a los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Un total de 38.616.949 electores están convocados a las urnas para elegir a 350 diputados y 209 senadores. De ellos, 35.953.542 residen en España, 2.663.407 en el extranjero y 1.615.034 votarán por primera vez en unas elecciones generales. La votación se desarrollará en las 61.033 mesas electorales instaladas en 22.493 locales electorales, en los que se han repartido 210.000 urnas. Ya ha comenzado la constitución de las mesas electorales Ya ha comenzado la constitución de las mesas electorales en los colegios electorales. Las 61.033 mesas en las que los españoles podrán depositar su voto este 29 de noviembre para renovar el Congreso y el Senado se constituyen a partir de las 7:00 (hora canaria) en los 22.493 colegios electorales distribuidos por todo el país. EFE/ Víctor Lerena 29N | Elecciones generales 2026: RTVC sigue la jornada y los resultados en Canarias RTVC despliega este domingo su televisión, su radio y sus plataformas digitales para contar las elecciones generales, con la mirada puesta en lo que decidan las urnas en Canarias. En Televisión Canaria, habrá avances a las 9:00, 11:00 y 13:30, con Fernando Timón. Fátima Plata estará al frente del Telenoticias 1, del avance de las 17:30 y del Telenoticias 2. Desde las 19:45, Marta Modino e Isaac Tacoronte conducirán el Especial 29N, con Antonio Cárdenes en los gráficos de resultados. La cobertura incluye conexiones con colegios electorales y con las sedes de partidos en Canarias y Madrid. La Radio Canaria emitirá de forma continua desde las 8:00 y, desde las 19:30, ofrecerá su Especial Noche Electoral. En RTVC.es podrás seguir el minuto a minuto, la participación, un pactómetro, galerías de imágenes y vídeos y los resultados en tiempo real por la noche. Canarias Play también emitirá en directo el especial televisivo. Sigue toda la información en Elecciones Generales 2026 Marta Modino e Isaac Tacoronte, junto con Antonio Cárdenes en los gráficos serán los encargados de conducir el programa especial 29N Elecciones Generales

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