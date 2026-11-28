Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecen contenido especial de la cita electoral este domingo a partir de las 09:00 horas y las 08:00 horas, respectivamente

El seguimiento se completará en tiempo real a través del portal del 29N en rtvc.es, los perfiles oficiales en redes sociales y Canarias Play, que ofrecerá en directo y de manera íntegra el especial de televisión

Radio Televisión Canaria (RTVC) activa este domingo 29 de noviembre un despliegue informativo en televisión, radio y soportes digitales para ofrecer a la ciudadanía una cobertura completa de las elecciones generales del 29N.

A lo largo de toda la jornada, los distintos canales del ente público seguirán el desarrollo de las votaciones en Canarias, el recuento y las reacciones de las candidaturas y formaciones políticas que concurren a estas elecciones generales, dentro del panorama electoral del Archipiélago y del conjunto de España. Para ello, RTVC pondrá en marcha un dispositivo que integra la programación especial de Televisión Canaria, una emisión continua en La Radio Canaria desde primera hora de la mañana, el seguimiento minuto a minuto a través de una sección específica en rtvc.es, los perfiles oficiales en redes sociales y la retransmisión íntegra y simultánea del especial televisivo en Canarias Play.

Fotograma de la Cabecera de Especial 29N de Televisión Canaria.

Contenido de la cita electoral en Televisión Canaria

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria acompañarán la apertura de los colegios y el desarrollo de las votaciones desde primera hora del domingo. La cobertura arrancará por la mañana con tres avances informativos presentados por Fernando Timón a las 09:00, 11:00 y 13:30 horas.

Al mediodía, Fátima Plata estará al frente de Telenoticias 1, que ampliará su duración habitual para ofrecer un repaso detallado de la mañana electoral. Ya por la tarde, la propia Fátima Plata conducirá un nuevo avance informativo a las 17:30 horas y presentará Telenoticias 2 entre las 19:00 y las 19:45 horas, como antesala directa del especial nocturno.

Tras el cierre de Telenoticias 2, la noche electoral en Televisión Canaria comenzará a las 19:45 horas con el Especial 29N, conducido por Marta Modino e Isaac Tacoronte, acompañados por Antonio Cárdenes, quien desgranará en pantalla la evolución del escrutinio y los gráficos de resultados conforme avancen los datos.

La mesa de análisis reunirá a los dos presentadores junto a varios periodistas que aportarán contexto y lectura política durante toda la noche, a los que se sumará la intervención en directo de los responsables de los principales periódicos del Archipiélago: Canarias7, La Provincia, Diario de Avisos y El Día.

El programa incorporará también el pulso de la conversación digital de la mano de Nerea de Ara, que trasladará a la audiencia las reacciones y datos destacados en redes sociales a lo largo de la velada.

Para seguir el cierre de las urnas y las reacciones políticas sobre el terreno, Televisión Canaria desplegará puntos de directo en colegios electorales de Tenerife y Gran Canaria, desde donde se acompañará el desarrollo del escrutinio, así como conexiones con las sedes de las distintas formaciones políticas en el Archipiélago y en Madrid. En concreto, los equipos informativos cubrirán en directo las sedes de Coalición Canaria y Partido Popular en Tenerife; PSOE, Unidas Podemos y Vox en Gran Canaria —con seguimiento pendiente también de Primero Canarias—; Agrupación Socialista Gomera (ASG) en La Gomera; y Agrupación Herreña Independiente (AHI) en El Hierro. La cobertura se completará con señales y conexiones desde Madrid para recoger las valoraciones de PSOE, PP, Vox, Podemos y Frente Amplio.

El mayor despliegue de La Radio Canaria

La Radio Canaria afronta este domingo 29 de noviembre el mayor despliegue de profesionales de su historia para ofrecer una amplia cobertura informativa de las Elecciones Generales, desde la apertura de los colegios electorales hasta conocer los resultados de la cita con las urnas.

La programación especial arrancará a las 08:00 horas de la mano del periodista Eugenio González, que acercará a los oyentes los primeros detalles de la jornada, con la apertura de los colegios electorales, las votaciones de los candidatos y candidatas y los primeros datos de participación, así como las anécdotas y curiosidades. Durante toda la mañana, los equipos de la radio pública realizarán un seguimiento minuto a minuto de la jornada electoral en las dos provincias canarias.

A las 13:00 horas, David Perdomo tomará el relevo con una edición especial del informativo ‘Canarias a la Una’, que ampliará la información sobre el desarrollo de las votaciones y recogerá los principales titulares que deja del arranque de la jornada electoral.

La Radio Canaria también ofrecerá un seguimiento de la actualidad deportiva del Archipiélago con dos ediciones de ‘Todo Goles Radio’, de 11:00 a 13:00 horasy de16:00 a 19:30 horas, que recogerán los principales encuentros y resultados del fútbol canario.

La programación deportiva dará paso, a cada hora en punto, a los avances informativos de la mano de Víctor Hugo Pérez, que mantendrá puntualmente informados a los oyentes sobre el desarrollo de la jornada electoral y las noticias de última hora.

A partir de las 19:30 horas, Tomás Galván, Mercedes Martín y Mayer Trujillo conducirán el ‘Especial Noche Electoral’, que seguirá en directo el cierre de los colegios electorales, los datos de participación y la evolución del escrutinio. El especial contará además con los periodistas Raquel García y Juanma Bethencourt, que aportarán análisis y contexto a los resultados electorales y sus implicaciones en el escenario político.

La cobertura informativa de La Radio Canaria se prolongará hasta el final de la noche electoral, con el seguimiento de los resultados, las valoraciones de los candidatos y candidatas y las reacciones desde las sedes de las distintas formaciones políticas.

El 29N en la web y las redes sociales

El área de Digital de RTVC ofrecerá una cobertura especial del 29N. La web RTVC.es contará con un seguimiento minuto a minuto desde primera hora de la mañana con datos de participación, información sobre las formaciones políticas, un ‘pactómetro’ y una galería de imágenes y vídeos. Además, ofrecerá las emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria, que podrán seguirse también a través de Canarias Play.

Durante la noche electoral, RTVC.es activará gráficos actualizados en tiempo real con los resultados del escrutinio. Los usuarios podrán consultar también los perfiles de los candidatos, los programas electorales y las candidaturas de cada formación política.

Esta cobertura se complementará además en las redes sociales de RTVC, con contenidos adaptados a cada plataforma, conexiones de los Servicios Informativos, noticias de última hora y las principales imágenes y declaraciones que deje la jornada electoral.

Con este despliegue informativo, Televisión Canaria, La Radio Canaria y las plataformas digitales de RTVC unen esfuerzos para acercar a la ciudadanía toda la actualidad de esta nueva cita con las urnas, con información rigurosa, plural y actualizada en tiempo real. El ente público refuerza así su compromiso con el servicio público, acompañando a la ciudadanía canaria en una jornada de especial relevancia democrática, desde la apertura de los colegios electorales hasta el desenlace de la noche electoral y el análisis del mapa político que dibujen las urnas.