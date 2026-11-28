El programa ‘Terrero y Gloria’ ofrecerá el encuentro de los mejores bregadores y bregadoras de la base de lucha canaria, en diferido a través de la TDT, este domingo 29 de noviembre, a las 17:20 horas

Televisión Canaria hará un seguimiento especial a la gran final del 7º Torneo del Fajín Fundación CajaCanarias, que reúne a los mejores bregadores y bregadoras de la base de lucha canaria este domingo 29 de noviembre. Canarias Play emitirá en directo el encuentro a las 10:00 horas, así como Youtube Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es. Además, el programa ‘Terrero y Gloria’ ofrecerá la luchada en diferido a través de la TDT, a partir de las 17:20 horas.

Desde el terrero de Lucha Tomás J. González Martín, de San Miguel de Abona, en Tenerife, el conductor de ‘Terrero y Gloria’, Willy Rodríguez, será el encargado de la narración de la final del torneo, que contará con luchadores de las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto masculina como femenina. Willy Rodríguez estará acompañado del mandador David Yanes, en los comentarios, y de Nereida Alonso, que se encargará de las entrevistas a pie de terrero.

Participantes en la concentración del torneo que tuvo lugar en Lanzarote.

Fajín acreditativo y plaza para el 15º Campus de Lucha

Organizado por la Fundación CajaCanarias, el Torneo del Fajín recibe su nombre de la tradición de entregar esa prenda característica de la vestimenta autóctona al mejor luchador o luchadora. En la competición participan los campeones y subcampeones de todas las islas. En esta ocasión son 64 luchadores y luchadoras, con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años. Los vencedores obtendrán, además del fajín acreditativo, plaza asegurada para el XV Campus de Lucha Canaria CajaCanarias.

La Fundación CajaCanarias reafirma un año más, con la celebración de esta edición del torneo, su espíritu de impulso de acciones deportivas en el ámbito de la lucha canaria destinadas a los más jóvenes, con la intención de reforzar e incrementar su presencia entre la juventud e infancia de las islas.