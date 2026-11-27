El programa de La Radio Canaria aborda este sábado a partir de las 06:00 horas la iniciativa antirracista «¡Misielo, date cuenta!» contra los prejuicios en las calles del Archipiélago

Presentación de la campaña «¡Misielo, date cuenta!».

La Radio Canaria vuelve a convertirse una semana más en un espacio de encuentro y en defensa de los derechos humanos. Este sábado 28 de noviembre a las 06:00 horas, el programa ‘El Alpende’, dirigido y presentado por Leny González, emitirá una entrevista para comprender las dinámicas de convivencia en nuestro Archipiélago.

En esta ocasión, viajará hasta el municipio de Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria para conversar por teléfono con Yenifer Galván, técnica del Área de Solidaridad del consistorio del municipio. Galván detallará las claves de la campaña antirracista «¡Misielo, date cuenta!», una iniciativa construida junto a colectivos sociales y vecinales, que busca empoderar a la ciudadanía para responder a los bulos y prejuicios en conversaciones cotidianas en la calle con un vecino o vecina, en una tienda o en la mesa familiar.

Foto de archivo de Yenifer Galván, técnica del Área de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Durante la entrevista, se desgranarán con rigor y datos oficiales los principales argumentos para desmontar discursos falsos que vinculan a la población migrante con la crisis de la vivienda o la precariedad laboral, devolviendo la conversación a la empatía y la realidad canaria.

La realidad migratoria en «BienHallados. La Voz del Emigrante»