El programa de Responsabilidad Social Corporativa de RTVC abordará la soledad y la hiperconexión digital con alumnos del CEO Ignacio Aldecoa, de La Graciosa

El espacio de Responsabilidad Social Corporativa de Radiotelevisión Canaria (RTVC) ‘Así Somos’ se adentra este sábado 28 de noviembre, a las 12:00 horas, en los vínculos que establece la juventud y cómo establecen sus relaciones sociales. El CEO Ignacio Aldecoa de La Graciosa es el centro educativo protagonista de esta entrega, que ha trabajando previamente en el aula los contenidos y dudas más importantes planteadas por el alumnado.

Todas esas cuestiones serán trasladadas por Mauro Bermúdez, el alumno elegido para representar a su clase, a las expertas Aránzazu Gutiérrez, trabajadora social, y a María Vargas, psicóloga general sanitaria con experiencia en infancia y adolescencia.

De izquierda a derecha, Aránzazu Gutiérrez, Mauro Bermúdez y María Vargas.

Necesidades de la juventud

Una de las cuestiones que va a plantear el programa es el supuesto cambio de necesidades entre la juventud en esta era de nuevas tecnologías. Muchos expertos consideran que hay factores como la necesidad de aceptación y pertenencia al grupo que no han cambiado. Sin embargo, coinciden en que hay herramientas de comunicación muy diferentes y contextos distintos que han revolucionado la creación de los vínculos.

Los expertos sostienen que debemos preocuparnos cuando esa interacción acaba limitada solo a esos ámbitos digitales, perdiendo la experiencia del cara a cara. Sin embargo, no achacan este problema solo a la juventud, porque insisten en que cada vez más personas adultas muestran dificultades para establecer vínculos al margen de aplicaciones.

Aránzazu Gutiérrez. María Vargas.

Hiperconectados, pero en soledad

Las redes sociales han generado fenómenos como el FOMO, acrónimo de la expresión en inglés sobre ‘el miedo a perdernos cosas‘, Fear of missing out. En ese sentido, las experiencias, viajes y planes se convierten en motivos de posteo en redes sociales y no tanto en vivencias que disfrutar. Destacan como curiosidad, además, el hecho de que los grupos de pertenencia ahora no estén en la esfera presencial o que cada vez más personas se sientan solas en una era con tantas alternativas para la comunicación.