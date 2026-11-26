El magacín de La Radio Canaria se sumergerá este viernes a las 22:00 horas en los archivos de la Inquisición que se conservan en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria

‘Crónicas de San Borondón‘, de La Radio Canaria, dedicará buena parte de su próxima entrega, viernes a las 22:00 horas y en redifusión domingo a las 00:00 horas, a desentrañar los secretos de los procesos inquisitoriales abiertos contra mujeres canarias entre los siglos XVI y XVIII por supuestos delitos de brujería y hechicería.

El programa contará con una invitada de excepción para trazar este recorrido, la historiadora siciliana Claudia Stella Geremia. “Es una especialista en este asunto, lleva casi una década investigando cerca de 300 procesos abiertos por la Inquisición sobre este asunto”, avanza José Gregorio gonzálz, director y conductor del programa.

Pasado y ¿presente?

Geremia aportará detalles concretos sobre la actividad de estas mujeres acusadas de practicar brujería y que, en su mayoría, resultan una mezcla de prácticas adivinatorias con cierto conocimiento de plantas curativas. «La investigadora abordará los contextos sociales en los que se desarrollaban sus actividades, muchas veces bajo discriminación social, maltrato y esclavitud, y que ha recogido en su libro “Magia Atlántica, mujeres y saberes prohibidos en el archivo de El Museo Canario”, añade González. A la conversación se sumará el divulgador y escritor canario Juan Carlos Saavedra, responsable en La Radio Canaria del programa ‘La Maleta’, quién ahondará en la supervivencia de algunas de estas prácticas en la actualidad.

Claudia Stella Geremia, investigadora, y Juan Carlos Saavedra, director del programa La Maleta en La Radio Canaria, invitados en ‘Crónicas de San Borondón’





Criaturas homínidas



Otro de los temas de esta entrega del programa será el de las tradiciones ancestrales que en diferentes lugares del planeta describen la existencia de criaturas homínidas que, discretamente, habitan en regiones remotas. “Conocidas bajo nombre muy populares como Yeti o Bigfoot, la realidad es que tras ellas se encuentran tradiciones muy antiguas, incluso milenarias, que describen su aspecto, comportamiento y modo de relacionarse con los humanos”, puntualiza el director de ‘Crónicas de San Borondón’. El asunto será analizado por el profesor Ricardo Martín en la sección ‘El Gabinete del Curioseante’



Espirulina



Al cierre del programa, la invitada será la bióloga tinerfeña Paula Rivero, responsable de www.microgreenspirulina.com, que hablaráde la Espirulina, “una cianobacteria de agua dulce y microalga usada desde antaño como alimento por diferentes culturas y cuyo potencial nutricional la convierten casi en un producto terapéutico y sin duda en una fenomenal aliada para nuestra alimentación”, anticipa el director de ‘Crónicas de San Borondón’.

La espirulina es una microalga considera super alimento

Rivero ha investigado durante años hasta lograr que, a día de hoy, Canarias cuente con una producción de espirulina calificada de gran calidad. ¿Qué contiene? ¿Cómo tomarla? ¿A qué sabe? ¿Qué nos aporta?…serán algunas de las cuestiones que abordará en el programa.