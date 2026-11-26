Rafa Méndez abre las puertas de su casa al músico en una velada marcada por la sinceridad, las anécdotas y la música este viernes a partir de las 23:30 horas

El programa de Televisión Canaria ‘Mira quién viene a cenar’, que conducen Rafa Méndez y Luna Zacharias, recibe este viernes 27 de noviembre, a partir de las 23:30 horas, al timplista majorero Althay Páez. Rafa Méndez abrirá las puertas de su casa al músico para compartir una charla distendida, marcada por las anécdotas, la sinceridad y la buena sintonía.

Durante la cena, Althay Páez repasará una trayectoria en la que compagina su faceta como intérprete y creador con la enseñanza y distintos proyectos culturales. A lo largo de la conversación, el músico compartirá recuerdos, confidencias y experiencias acumuladas junto a artistas del panorama nacional e internacional con los que ha colaborado y forjado amistad, como Rosana, Raquel del Rosario o Yotuel, integrante de ‘Orishas’. La velada permitirá acercarse a la vertiente más personal y cotidiana de un músico vinculado a la difusión del timple y de la música hecha en Canarias.

El músico majorero Althay Páez repasa su trayectoria y sus proyectos culturales este viernes en ‘Mira quién viene a cenar’.

Menú con mie goreng de gambas, de la chef Luna Zacharias

Para la ocasión, la chef Luna Zacharias, vecina del anfitrión, preparará un menú variado para compartir durante la noche. El picoteo inicial estará compuesto por aceitunas, embutidos ibéricos, queso fresco y frutos secos. Como plato principal, propondrá un mie goreng de gambas, mientras que el postre llegará con helado de vainilla acompañado de mermelada y nueces.

‘Mira quién viene a cenar’ combina gastronomía, entrevista y entretenimiento en un ambiente cercano y familiar. El programa ha contado en anteriores entregas con artistas musicales como Caco Senante, David Ascanio, Agoney, Iván Torres, Marilia, Mel Ömana, Shaila Dúrcal, Cristina Ramos, Carlos Baute o Mario Falero; humoristas como José Ramallo y Conrado Flores (‘El Supositorio’) y Aarón Gómez; creadores de contenido como Ceci Wallace y Álex Mercurio; y rostros de la televisión, el cine y el teatro como Lydia Lozano, Marta González de Vega, Nieves Bravo y Lili Quintana.