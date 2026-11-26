‘Todo Rally’ despedirá su temporada con toda la información de la prueba en directo este viernes 27 y el sábado 28, a través del canal de Youtube de Deportes

El domingo 29, a las 12:00 horas, el programa ofrecerá los mejores momentos en su emisión en la TDT y Canarias Play

Televisión Canaria hará un seguimiento especial al 12º Rally Comarca Norte 2026 de Gran Canaria, que se celebrará este viernes 27 y el sábado 28 de noviembre. Esos dos días, el programa ‘Todo Rally’ ofrecerá en directo toda la información de la prueba a través del canal de Youtube de Deportes y, el domingo 29, a las 12:00 horas, recopilará los mejores momentos en su emisión en la TDT y Canarias Play.

El directo del canal de YouTube será a las 19:45 del viernes 27 con la ceremonia de salida desde la plaza de Santa María de Guía. El sábado 28 los directos serán a las 10:50, 14:10 y 17:40 horas, con entrevistas a los protagonistas en cada reagrupamiento y en la llegada de los equipos al entorno del arco de meta. Los canales oficiales de Facebook e Instagram ofrecerán entrevistas, clasificaciones y fotos.

Imagen correspondiente a la salida del Rally Comarca Norte de Gran Canaria, el año pasado, desde Gáldar.

El 12º Rally Comarca Norte 2026, valedero para el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto (CCRA), pone fin a la temporada de este Campeonato. La prueba consta de 11 tramos cronometrados, algunos de gran interés, como Azuaje, Ciudad de Arucas, Santa María de Guía, Villa de Moya y Gáldar.

En la anterior cita celebrada en Maspalomas se resolvió el título absoluto que cayó en manos de Enrique Cruz y Yeray Mujica. Ni ellos, ni tampoco el resto de los siete primeros equipos de la clasificación provisional del CCRA 2026 participarán en el Comarca Norte Gran Canaria, lo que va a dar la oportunidad a otras formaciones de estrenar el casillero de triunfos de índole regional este fin de semana.

Pilotos favoritos

Entre los favoritos a hacerlo están Luis Monzón-José Carlos Déniz (Toyota GR Yaris Rally2), Armide Martín-Eduardo González (Citroën C3 Rally2) y Raúl Hernández-Ariday Bonilla (Toyota GR Yaris Rally2), que ya mostraron su ritmo en el pasado Rally de Maspalomas. También con vehículos R5/Rally2 participarán en esta última prueba de la temporada del CCRA y antepenúltima del Campeonato Bp de Rallies de Las Palmas, Yoday Betancort-Pedro Viera (Hyundai i20N Rally2), Julián Falcón-Daniel Rosario (Skoda Fabia R5) y Ayoze Benítez-Patricia González (Skoda Fabia R5).

La totalidad de los cerca de setenta equipos inscritos en el 12º Rally Comarca Norte Gran Canaria estarán pendientes de una climatología que puede endurecer el desarrollo de la prueba.

Verificaciones en Santa María de Guía

El municipio de Santa María de Guía será el que centralice en esta edición buena parte de la actividad y de los servicios vinculados a la competición. La Avenida de la Juventud y los aparcamientos del Polideportivo Municipal y de la Universidad Fernando Pessoa albergarán las verificaciones, la zona de asistencia, los reagrupamientos y el parque cerrado. Por su parte, el entorno de la Plaza Grande, además de acoger la ceremonia de salida del viernes, será escenario de la entrega final de trofeos.

La actividad arrancará el viernes 27 de noviembre con las verificaciones y los preparativos previos a la competición. A las 20:00 horas, el entorno de la Plaza Grande acogerá la ceremonia de salida tras la cual los participantes pondrán rumbo a los dos primeros tramos, ambos nocturnos y a una sola pasada: Azuaje, de 6,6 kilómetros, a las 20:25 horas, y Ciudad de Arucas, de 4,1 kilómetros, a las 21:00 horas.

El rally continuará el sábado 28 con una etapa compuesta por tres tramos, Santa María de Guía (7,93 km), Villa de Moya (9,54 km) y Gáldar (13,48 km).