Los nuevos capítulos de la serie de humor ponen a sus personajes en situación límite, enfrentándoles entre sí, este viernes 27 de noviembre, a partir de las 21:40 horas, tras el Telenoticias 2

Varios de los personajes de ‘El Ambulatorio’ descubrirán su peor cara en la entrega de este viernes 27 de noviembre, a partir de las 21:40 horas, tras el Telenoticias 2. La falta de empatía de Carla, el pasado siniestro de Tomasa y un engaño de Blas son algunos de los motivos que protagonizan los cuatro nuevos capítulos que prometen ofrecer una divertida velada este viernes en Televisión Canaria.

Fotograma del capítulo 39, ‘La Viuda Tijeras’. Fotograma del capítulo 41, ‘Diagnóstico: Avaricia’.

La serie se reanuda con el capítulo 39, titulado ‘La Viuda Tijeras’. Tomasa, una de las usuarias del centro, que interpreta Mari Carmen Sánchez, vuelve a pasar por el ambulatorio y una serie de circunstancias termina sacando a la luz detalles de su pasado que nadie conocía. Detrás de su apariencia habitual se esconde una historia mucho más siniestra de lo esperado, dejando al resto con la duda de cuánto conocen realmente a una de sus pacientes más asiduas.

En el capítulo 40, ‘Empatía’, será Carla, la doctora que encarna Carmen Díaz, la que cobre el protagonismo principal. Su falta de empatía vuelve a quedar en evidencia durante una jornada en el ambulatorio. Acostumbrada a afrontar los problemas desde su propia perspectiva, una situación inesperada la obliga a experimentar las cosas de una manera muy distinta. Lo que empieza como una nueva muestra de su carácter termina llevándola a vivir una serie de circunstancias tan peculiares como incómodas.

Blas urde un engaño

Con el título ‘Diagnóstico: Avaricia’, la serie que dirige David Sainz dedicará el capítulo 41 a un plan tramado por Blas, el responsable de la cafetería, que interpreta Kike Pérez. Blas simula una caída con la intención de conseguir una prestación y vivir sin trabajar. Pero

su plan no resulta tan sencillo como esperaba. Convencido de que ha encontrado la manera perfecta de vivir sin trabajar, empieza a llevar adelante su particular engaño. Sin embargo, como suele ocurrir con los planes demasiado buenos para ser verdad, las cosas empiezan a complicarse y Blas descubre que la avaricia también puede tener sus consecuencias.

La entrega de este vienes acabará con el capítulo 42, ‘El grupo de WhatsApp’, en el que Carla vuelve a ser la protagonista absoluta. Carla se entera de que sus compañeros del ambulatorio tienen un grupo de WhatsApp paralelo en el que organizan cenas, reuniones y otros planes a los que nunca ha sido invitada. Decidida a formar parte de él, consigue finalmente entrar, pero su presencia provoca un cambio inmediato: las conversaciones se enfrían, nadie responde y el grupo parece quedarse completamente muerto. Carla empieza a sospechar que, más que haber conseguido entrar, lo único que ha logrado es que todos busquen otra forma de seguir hablando sin ella.

Producida por Radiotelevisión Canaria (RTVC) y Videoreport Canarias, la comedia de situación ‘El Ambulatorio’ es una de las grandes apuestas de la temporada, con la que RTVC ratifica su compromiso por espacios de entretenimiento de calidad que a su vez permitan mostrar el talento de los artistas canarios.