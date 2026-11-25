El programa repasará este jueves, a partir de las 22:30 horas horas, los momentos más destacados del debate a cuatro entre los candidatos a las elecciones generales y analizará la situación de los recursos de acogida en las islas

El espacio abordará también la violencia digital contra las mujeres, eje de la campaña de este año con motivo del 25N

El programa de Televisión Canaria ‘La Retranca’ analiza este jueves 26 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, la recta final de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, con especial atención al debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión entre los candidatos de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

El espacio de análisis de la cadena pública, presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, repasará los momentos más destacados del encuentro y analizará cómo llegan las formaciones políticas a la cita con las urnas. Para ello, contará con la participación del periodista de investigación de Artículo 14, Javier Chicote, y del experto en comunicación política Isaac Hernández, que abordará los principales aciertos y errores de la campaña electoral.

La mesa de análisis contará también con la participación de los periodistas Francisco Pomares, Janire Alfaya y Guillermo García, así como de Melisa Rodríguez.

El repunte migratorio en Canarias

El programa pondrá el foco, una semana más, en la reactivación de la ruta migratoria canaria. La llegada de más de 2.100 migrantes este martes a La Restinga, en El Hierro, ha vuelto a tensionar los servicios de emergencia y de atención sanitaria.

El espacio analizará la situación de los recursos de acogida distribuidos por el Archipiélago, tanto para personas adultas como para menores no acompañados.

La abogada experta en extranjería Vania Oliveros abordará las dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes a su llegada a territorio europeo y las medidas necesarias para afrontar la crisis migratoria.

La violencia digital contra las mujeres

Un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ‘La Retranca’ abordará las distintas formas de violencia que sufren las mujeres en el entorno digital, como el ciberacoso o la difusión de imágenes falsas de contenido sexual, eje de las campañas de este año tanto a nivel nacional como autonómico.

El programa contará con el análisis de Ana Lidia Fernández, especialista en igualdad de género y violencias digitales.

Además de su emisión cada jueves en Televisión Canaria, ‘La Retranca’ está disponible en el canal de YouTube de Televisión Canaria, en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa en redes sociales.