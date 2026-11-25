El programa de La Radio Canaria contará este jueves 26 de noviembre, a las 18:30 horas, con expertos en política internacional que darán las claves de la presión de estudiantes a los gobiernos de Francia, Albania, Italia y la India

El programa ‘El Análisis Internacional’ de La Radio Canaria aborda este jueves 26 de noviembre, a las 18:30 horas, los movimientos estudiantiles de protesta que se están desarrollando en varios países y sus efectos sobre sus gobiernos.

Imagen de una protesta en Tirana, capital de Albania.

En concreto, el programa analizará las acciones emprendidas en países como Francia, Albania o Italia y, fuera del continente europeo, en la India. Todos esos movimientos se miran en el espejo de Serbia, donde la formación política Lista Estudiantil, nacida precisamente de un movimiento de estudiantes, ha ganado recientemente las elecciones parlamentarias anticipadas acabando con 14 años de gobierno de Aleksandar Vucic, del Partido Progresista.

En ese análisis se pondrá un foco especial en la actualidad de Albania, donde miles de estudiantes presionan al Gobierno del socialista Edi Rama, para mejorar las actuales condiciones socioeconómicas. Denuncian las altas tasas de pobreza, el declive del sistema educativo y la falta de expectativas de futuro. Para abordar estos asuntos, el conductor del programa, Javier Granados, entrevistará a Ruth Ferrero-Turrión, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.

Para conocer también las claves de la situación en la India, donde viene teniendo gran seguimiento el movimiento de Las Cucarachas, a pesar de las presiones gubernamentales, Granados contará este jueves con Ana Ballesteros, investigadora sénior no residente del Real Instituto Elcano. La analista dará a conocer quiénes están detrás de este movimiento de protesta, cuáles son sus objetivos y cómo los enfrenta el Gobierno.