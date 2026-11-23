Los representantes del PSOE, PP, CCa-1.ºCan, Unidad del Pueblo Canario y VOX por la provincia de Tenerife confrontarán sus propuestas este martes 24 de noviembre a partir de las 21:00 horas

El plató de los Servicios Informativos de Televisión Canaria listo para el debate electoral que arrancará este martes a las 21:00 horas.

Radiotelevisión Canaria (RTVC) y Radiotelevisión Española (RTVE) emitirán este martes 24 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, el segundo debate electoral de las Elecciones Generales del 29 de noviembre, protagonizado por los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La retransmisión podrá seguirse también de forma íntegra y simultánea en La Radio Canaria, que ofrecerá en directo tanto el debate como el posterior programa de análisis.

A diferencia de la primera cita celebrada el pasado 18 de noviembre en Gran Canaria a cargo de RTVE, en esta ocasión es RTVC quien asume la producción y realización del encuentro desde el plató de los Servicios Informativos de su sede en Santa Cruz de Tenerife, en una señal institucional compartida con RTVE y accesible a través de todas las plataformas digitales de ambos entes públicos.

Sobre el plató participarán los representantes de las cinco formaciones con representación parlamentaria en el Archipiélago por la circunscripción tinerfeña: José Antonio Valbuena (PSOE), Gustavo González de Vega (PP), Cristina Valido (Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias), María Soledad Collado (Unidad del Pueblo Canario) y Alejandro Gómez (VOX).

Con Marta Modino (RTVC) y Fátima Hernández (RTVE) en la moderación, el debate se prolongará durante alrededor de 100 minutos. A lo largo de seis bloques temáticos, los candidatos contrastarán sus modelos en materia de política social, economía y empleo, política migratoria, así como el encaje de Canarias en el Estado. El formato arranca con un minuto inicial de presentación y concluye con un minuto final para cada aspirante, articulando el resto del tiempo mediante bolsas individuales que permiten el intercambio directo y la réplica ágil entre los participantes.

Miguel Ángel Guerra, director de RTVE en Canarias, y César Toledo, administrador general de RTVC, en el momento de la firma del convenio que permite a ambos medios públicos la retransmisión de los debates electorales.

Previa y análisis posterior en RTVC Y RTVE

La cobertura especial en Televisión Canaria y La Radio Canaria dará comienzo cinco minutos antes del inicio del debate, a las 21:00 horas, con un espacio previo conducido por Mary Martín (RTVC) y Andrea Sierra (RTVE) para seguir la recepción de los candidatos en la sede tinerfeña y repasar las claves de la noche.

Una vez concluido el encuentro, en torno a las 22:40 horas, Fernando Timón tomará el relevo al frente del programa especial post debate, que se emitirá simultáneamente en Televisión Canaria y La Radio Canaria. El análisis correrá a cargo de una mesa de tertulianos integrada por el periodista y escritor Alfonso González Jerez; la exdiputada nacional, Melisa Rodríguez Hernández; y el sociólogo y consultor de sector público Borja Oliva Mederos, quienes examinarán las estrategias, los momentos clave y las propuestas expuestas durante la noche.

Por su parte, RTVE ofrecerá también su propio espacio de análisis tras el debate para evaluar el desarrollo de la cita y recoger las primeras reacciones de los cinco candidatos nada más abandonar el estudio, con una mesa formada por el director del periódico Canarias Ahora, Carlos Sosa; la periodista de la Cadena SER, Janire Alfaya; el también periodista Juanma Bethencourt; y el director de La Provincia, Fernando Canellada.

Asimismo, Radio Nacional de España (RNE) en Canarias desplegará una programación especial que arrancará a las 20:30 horas con un espacio previo conducido por Ardiel Rodríguez. El programa abordará las claves de la noche tomando como referencia el primer debate, presentará a los protagonistas de la cita y conectará en directo con la previa desde la sede de RTVC, contando con el análisis de Vicente Navarro Marchante y Antonio Adelfo Delgado, profesores del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna, junto al experto en comunicación política Isaac Hernández. La emisora de radio también retransmitirá el debate y el especial posterior de su cadena televisiva.

Cobertura multiplataforma y accesibilidad

Para garantizar el acceso universal a la información electoral, Canarias Play emitirá el debate en directo con traducción simultánea en lengua de signos. El seguimiento se completará en RTVC.es y en los perfiles oficiales de RTVC en redes sociales con narración minuto a minuto, declaraciones y cortes destacados. Además, RTVE Play y las cuentas de RTVE Canarias y RTVE Comunicación ofrecerán la emisión en directo y la cobertura digital del encuentro.

Toda la información de campaña, los perfiles de las candidaturas, los espacios electorales gratuitos de Televisión Canaria y La Radio Canaria, así como el archivo íntegro de los debates de ambas provincias, permanecen disponibles en el portal especial del 29N en RTVC.es, que realizará además el despliegue informativo en tiempo real durante la jornada de votaciones y el escrutinio.