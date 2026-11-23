El periodista desarrolló buena parte de su trayectoria en Diario de Avisos y Radio Las Palmas, fundó Radio Libertad y fue una de las voces vinculadas a los primeros años de la televisión autonómica

El periodista Esteban Morales ha fallecido a los 70 años. Vinculado durante décadas a la información deportiva en Canarias, fue jefe de Deportes de Diario de Avisos y Radio Las Palmas, antes de fundar Radio Libertad. También dejó una huella importante en Televisión Canaria, donde se convirtió en el primer jefe de Deportes de la cadena autonómica.

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Hombre de radio y de una reconocida calidez humana, Morales destacó por su capacidad para conectar con los oyentes y por un estilo propio que marcó a varias generaciones de profesionales. En una época en la que los medios técnicos eran muy distintos a los actuales, consiguió retransmitir acontecimientos deportivos en directo desde escenarios tan singulares como un coche de rally o un helicóptero.

Una voz vinculada a los inicios de Televisión Canaria

Su trayectoria profesional también estuvo ligada a la política institucional. Su dominio de la palabra y sus habilidades comunicativas le llevaron, de la mano de Manuel Hermoso, a ocupar el cargo de portavoz del Gobierno de Canarias como viceconsejero.

En 1999 regresó al ámbito de la comunicación para incorporarse a la televisión autonómica. Como primer jefe de Deportes de Televisión Canaria, protagonizó uno de los momentos fundacionales de la cadena: el 21 de agosto de 1999 retransmitió, junto a Jorge Valdano y Enrique Wolfs, el derbi entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife, correspondiente a la primera emisión de esta casa.

Posteriormente, asumió responsabilidades directivas en Socater y Viderepor, las empresas encargadas de proporcionar contenidos e informativos a Televisión Canaria.

Un referente para varias generaciones de periodistas

Quienes compartieron con Esteban Morales su trayectoria profesional recuerdan a un compañero y amigo entrañable, cariñoso y siempre dispuesto a conversar. Su capacidad de comunicación, su cercanía y su manera de entender el periodismo deportivo contribuyeron a construir un estilo propio que terminó convirtiéndose en escuela para muchos de los profesionales que hoy trabajan en los medios de comunicación.

Su fallecimiento deja el recuerdo de un periodista que ayudó a construir la historia de la información deportiva en Canarias y que formó parte de los primeros pasos de la televisión pública autonómica.