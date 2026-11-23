El encuentro tendrá lugar a las 10:30 horas en la sede de Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, y el presidente comparecerá ante los medios de comunicación una hora después

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidirá este lunes una nueva reunión del Consejo de Gobierno, que comenzará a las 10:30 horas en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias de Santa Cruz de Tenerife.

Comparecencia ante los medios

Una vez concluida la reunión, el presidente autonómico comparecerá ante los medios de comunicación a las 11:30 horas para informar sobre los asuntos abordados durante el encuentro.