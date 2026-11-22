Fernando Clavijo se refiere con estas palabras al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo o al del PSOE, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo ha apuntado este domingo que los principales candidatos de los distintos partidos políticos van de visita a la isla de El Hierro, «pero no a comprometerse con ella, vienen por la foto y luego si te he visto no me acuerdo». A ello ha añadido que los que se quedan son «los que somos de aquí».

Entre esos líderes, han acudido la isla de El Hierro, Alberto Núñez Feijóo candidato del PP o Pedro Sánchez, candidato del PSOE. Una cuestión migratoria que se encuentra en el foco de los partidos políticos y además, de la campaña electoral, pues la mención a esta isla se produjo también en el cara a cara electoral entre ambos candidatos.