La Armada senegalesa auxilió a 1.007 personas entre el 19 y el 21 de noviembre. En las últimas dos semanas, las autoridades del país han rescatado a más de 3.100 migrantes que intentaban alcanzar Europa por la ruta atlántica

La Marina de Senegal rescató a 1.007 personas entre el 19 y el 21 de noviembre durante varias operaciones contra la migración irregular, según informó este domingo la Armada del país africano. Los efectivos trasladaron a todas las personas rescatadas a tierra y las entregaron posteriormente a los servicios competentes.

Costa de Dakar, Senegal. Chen Wei / Xinhua News / Europa Press

«La Armada Nacional continúa con sus operaciones de rescate de personas implicadas en la emigración irregular por vía marítima», anunció la institución en la red social X.

Siete embarcaciones interceptadas en dos días

La Armada detalló que efectivos de la Base Naval del Norte, situada en Saint-Louis, rescataron a 61 migrantes entre el 19 y el 21 de noviembre frente a las costas senegalesas. Además, tres unidades navales auxiliaron a otras 946 personas que viajaban en siete embarcaciones entre el 20 y el 21 de noviembre.

«En total, se rescató a 1.007 migrantes en 72 horas. Todos fueron trasladados sanos y salvos a tierra y, posteriormente, entregados a los servicios competentes», indicó la Armada.

Aunque las autoridades no precisaron el destino de las personas rescatadas, Senegal constituye un país de tránsito y origen para quienes intentan llegar de manera irregular a Canarias, en el océano Atlántico. Esta ruta figura entre las más peligrosas del mundo y registra un notable incremento de las salidas de embarcaciones en las últimas semanas.

Más de 450 víctimas mortales o desaparecidas en 2026

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifra en al menos 454 las personas que han perdido la vida o permanecen desaparecidas en la ruta atlántica desde principios de 2026.

La presión migratoria también ha dejado cifras extraordinarias en el archipiélago. El pasado día 14, 1.580 migrantes llegaron a Canarias a bordo de quince cayucos, la inmensa mayoría a la isla de El Hierro. Aquella jornada registró el mayor número de rescates en un solo día en los 32 años de historia de la ruta atlántica.

En las últimas dos semanas, la Armada senegalesa ha rescatado a más de 3.100 personas que intentaban migrar de manera irregular. Según medios locales, este flujo no muestra signos de disminuir.

España y Senegal buscan reforzar la cooperación

El incremento de las salidas y las llegadas ha intensificado los contactos entre España y Senegal. El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a las autoridades senegalesas a «reforzar la gestión migratoria» ante el repunte de llegadas a Canarias y reclamó una «solución conjunta» frente a una «compleja situación».

Grande-Marlaska trasladó este mensaje en Dakar a su homólogo senegalés durante una visita destinada a reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.

Por su parte, el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, exigió este miércoles «reforzar los controles» en la costa del país. Además, pidió al ministro del Interior un «informe detallado sobre los problemas y las soluciones concertadas» para hacer frente a la migración irregular.